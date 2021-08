Atrani, apre il nuovo solarium. Ecco i prezzi e gli orari

Apre il nuovo solarium nel piccolo borgo della Costiera Amalfitana, il luogo ideale dove poter passare del tempo all’insegna del relax in riva al mare, circondati dall’impagabile panorama mozzafiato. Il comune si è mobilitato ancora una volta per poter offrire ulteriori comfort e servizi e rendere la permanenza unica ed indimenticabile. Si tratta di una novità che si affianca alle classiche spiagge già presenti.

Sicuramente si tratta di un’ottima iniziativa presa dal Comune di Atrani per l’estate 2021, iniziativa d’altronde già adottata nel 2020 dal Comune di Maiori. Anche in termini di pandemia si tratta di una scelta benevola. Sarà infatti molto più semplice rispettare il distanziamento e tutte le norme previste con questo nuovo spazio venutosi a creare.

La quota d’accesso prevista per i residenti è di 5€ per mezza giornata, 10€ nel momento in cui si abbia intenzione di trascorrervi l’intera giornata. Per quanto concerne invece i non residenti in Costiera, il costo è di 10€ per mezza giornata, 20€ invece per tutto il giorno.

Agosto è il mese in cui solitamente si prospetta un’affluenza maggiore e ben più proficua. Di conseguenza, quella del solarium, non poteva che essere un’ottima idea da prendere in considerazione.

Il borgo di Atrani è l’alternativa per chi vuole sfuggire al caldo afoso e al caos cittadino per rifugiarsi invece in un piccolo angolo di paradiso. Per questo motivo, appunto, si presenta come il posto perfetto per chi è alla ricerca di calma e tranquillità, soprattutto con Ferragosto e le tanto attese ferie proprio dietro l’angolo. Molte persone, infatti, vedono nella Costiera Amalfitana un luogo dove potersi rilassare totalmente e staccare la spina, anche solo per un po’.

Quindi non resta altro che prenotare il vostro lettino sul sito del Comune di Atrani per trarre beneficio di questa nuova piccola oasi di serenità.