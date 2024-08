Powered by

Il mese di Agosto per l’Associazione Pizza Tramonti è un mese davvero speciale: esprime, infatti, il momento dell’anno in cui molti dei suoi soci, sparsi tra l’Italia e l’estero, possono finalmente riabbracciarsi facendo ritorno per le vacanze al proprio paese natale.

È, quindi, anche il momento perfetto per tirare sulle somme su quanto fatto e per discutere riguardo quanto ancora c’è da fare. Quest’anno i temi da affrontare sono veramente tanti, viste le iniziative in programma e i numerosi progetti che coinvolgono l’Associazione.

Il mese di settembre sarà occupato dalla partecipazione a due importanti eventi enogastronomici:

Fiera dei Sapori 2024: dal 19 al 29 settembre, l’Associazione sarà presente con uno stand dedicato dove presenterà le specialità del territorio e promuoverà la tradizione della Pizza Tramonti.

Terra Madre Salone del Gusto 2024: dal 26 al 30 settembre, i maestri pizzaioli prenderanno parte con il supporto della Regione Campania, proponendo una serie di degustazioni, laboratori e Cooking Show per far conoscere la storia e la qualità dei prodotti di Tramonti.

A partire da ottobre, inizierà la distribuzione delle vetrofanie personalizzate per i soci, di cui è possibile avere un’anteprima con la bozza allegata. Ogni vetrofania riporterà un codice seriale (univoco e non replicabile) con un numero progressivo assegnato in base all’anno di fondazione dell’attività. Questo permetterà di riconoscere e valorizzare ogni esercizio affiliato all’Associazione Pizza Tramonti, premiandone la storicità e garantendo al contempo una maggiore visibilità e autenticità.

Inoltre, è ufficialmente iniziata la stesura del volume sulla Storia della Pizza. Gli autori scelti stanno già lavorando con dedizione per dar vita ad un’opera che sappia raccontare al meglio le radici dei tramontani e celebrare l’impegno che questi hanno profuso negli anni. Le operazioni di scrittura e raccolta del materiale necessario continueranno nei prossimi mesi.

Anche il nuovo anno si aprirà all’insegna di numerose novità: tra le iniziative in serbo, un sistema di premi pensato per dare il dovuto riconoscimento alle attività che maggiormente hanno saputo dare lustro a Tramonti e alla sua pizza, riuscendo nell’impresa di innovare senza smettere di rispettare la tradizione.

“Questi progetti sono e saranno realizzabili solo grazie al supporto di ognuno dei soci dell’Associazione – il commento del presidente Vincenzo Savino – È il loro contributo a tener viva una realtà che cresce anno dopo anno e che è sempre più attiva nel promuovere il territorio e le sue aziende. Il prodotto pizza si è rivelato vincente, dimostrando di poter fare da traino per le numerose altre eccellenze locali. L’obiettivo è fare, in futuro, ancora meglio di quanto abbiamo fatto fino ad ora”.