Assaggio di Primavera su tutta la Campania. Ecco fino a quando durerà

Fine settimana dal sapore quasi primaverile su tutta l’Italia e in Campania. In questa giornata dove protagonista assoluto è stato il sole, sulle spiagge sono apparse le prime timide persone alla ricerca di un po’ di calore proprio in riva al mare.

E il bel tempo sarà protagonista anche domani. Come riportano gli esperti meteo del sito ilMeteo.it, avremo una domenica caratterizzata ancora dall’alta pressione che ci accompagnerà fino a lunedì. A ricordarci che siamo ancora in inverno però saranno le temperature notturne che si aggireranno intorno allo zero e comunque sopra qualche grado appena.

Da segnalare tuttavia che, al Nord Italia e per la precisione sulle zone della pianura padana, saranno possibili alcune insidie, date dalla formazione di banchi di nebbia nottetempo e nelle prime ore del mattino. Ma soprattutto su Domenica, la persistenza delle nebbie, potrebbe protrarsi anche fino alle ore centrali del giorno quando, il loro sollevamento, contribuirà a mantenere i cieli più grigi e a limitare il riscaldamento solare.

Sul resto del paese ovviamente, il fine settimana trascorrerà molto tranquillo con sole prevalente, clima diurno davvero mite ma con temperature minime ancora abbastanza freddine in particolare al Nord e su parecchie aree interne del centro. Le temperature saranno oltre le medie del periodo con punte fin verso i 15/16°C in molte località del Centro Sud.

L’inverno però potrebbe avere ancora in serbo qualche sorpresa con correnti gelide in discesa direttamente dal Polo Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il grande Anticiclone delle Azzorre salirà ulteriormente dapprima verso le Isole Britanniche puntando poi la Norvegia e la Svezia. Questo movimento metterà in moto masse d’aria direttamente dalla Russia che raggiungerebbero a seguire anche l’Italia intorno al 23/24 Febbraio.

Come spesso avviene in questi casi l’ingresso del freddo avverrebbe in modo impetuoso con raffiche intense di Bora a partire dai quadranti Nord orientali. Al momento le precipitazioni dovrebbero interessare da Domenica 24 Febbraio in particolare le regioni del Centro Sud, specie del versante Adriatico, con fiocchi di neve localmente fin sulle coste tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.