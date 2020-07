ASI: nuovo piano per Cava de’ Tirreni

Il Comitato Direttivo dell’Asi Salerno, ha approvato il DOS (Documento di Orientamento Strategico) per l’aggiornamento del Piano di Assetto dell’Agglomerato Industriale di Cava de’ Tirreni

Ad illustrare gli elaborati della copianificazione al Comitato presieduto da Antonio Visconti e di cui fa parte anche il rappresentante di Cava de’ Tirreni, Giuseppe Bisogno, sono stati l’Assessore all’Urbanistica Giovanna Minieri e i tecnici dell’Ufficio tecnico cavese.

“Il nuovo DOS per l’area industriale cavese – afferma l’Assessore Minieri – è frutto dell’intensa attività di copianificazione messa in atto in questi anni tra l’Amministrazione Servalli ed il Consorzio Asi Salerno, con l’obiettivo di una riqualificazione del tessuto produttivo, con possibilità di delocalizzazione, perequazione, riconversione dei fabbricati dismessi, mobilità sostenibile e la creazione di aree di interscambio. Insieme al PUC abbiamo attivato strumenti fondamentali per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale della nostra città che erano fermi da decenni”.

Con l’approvazione del nuovo Dos, si procederà alla pubblicazione del bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fondamentali per l’ascolto del territorio che potranno essere inviate entro il prossimo 30 settembre.