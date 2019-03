Ascolti tv 27 Marzo: ecco i dati di Live – Non è la D’Urso e David di Donatello

Ieri sera è stato trasmesso su Rai 1 l’attesa premiazione per il David di Donatello. Sono sfilati davanti a Carlo Conti i principali protagonisti del cinema italiano e internazionale. E’ stato uno spettacolo molto emozionante, simpatico e divertente e che ha inchiodato al televisore milioni di persone. In fatto di ascolti tv ha ottenuto il % di share.

Su Canale 5, invece, è andata in onda un’altra puntata di Live Non è la D’Urso. Nel programma di mediaset sono stati tantissimi personaggi del mondo della televisione. Uno dei momenti più attesi è stato l’uno contro tutti di Asia Argento che è terminato con l’attrice e figlia d’arte in lacrime. La puntata di ieri ha ottenuto il % di share.

Ascolti tv 27 Marzo canali Mediaset, Rai e La7

Su Rai 2 è stata trasmessa l’ultima e attesissima puntata di The Good Doctor. Si è infatti conclusa la seconda stagione e le avventure del dottor Murphy hanno appassionato milioni di persone raccogliendo il % di share.

Su Italia 1 è stato trasmesso uno dei classici della cinematografia americana parliamo de I fantastici 4 che ha ottenuto il %.

Su Rai 3, come di consueto, è andato in onda il programma Chi l’ha visto? la storica trasmissione dedicata alla ricerca delle persone scomparse. La puntata di ieri ha raccolto il % di share.

Su Rete 4 è andato in onda il film The next three days che ha ottenuto il %.

Su La7 è stato trasmesso il programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori, parliamo di Atlantide che nell’appuntamento di ieri sera ha ottenuto il %.