Su Rai 1 ieri sera è stata trasmessa l’ultima avvincente puntata de Il nome della Rosa, una serie tv ispirata al celebre romanzo che è riuscita a conquistare milioni dei persone. Il momento più atteso, senza ombra di dubbio, è stato quello di ieri sera per scoprire chi sia stato l’assassino dei diversi omicidi che hanno riguardato il convento. Nella fattispecie la puntata di ieri ha ottenuto il % di share.

Su canale 5 un’altra scoppiettante puntata de l‘Isola dei famosi. Come sempre il reality condotto da Alessia Marcuzzi non ha deluso le aspettative con tanti colpi di scena e tante sorprese. Ieri sera, addirittura, c’è stata una doppia eliminazione. Per quanto riguarda gli ascolti tv la puntata di ieri ha ottenuto il %.

Ascolti tv 25 Marzo canali Rai, Mediaset e La7

Su Rai 2 l’esilarante e divertente Made in Sud che sta diventando un punto fermo del lunedì sera per gli italiani. A condurre i simpaticissimi Fatima Trotta e Stefano De Martino con una lunga serie di comici molti divertenti. Per quanto concerne la puntata di ieri ha raccolto il % di share.

Su Italia 1 è stata trasmessa la partita valevole per le qualificazioni ai prossimi europei, tra Francia e Islanda. In match ostico per i blues che nel secondo tempo, però, sono riusciti a risolvere con la grande tecnica dei suoi singoli. Per quanto concerne gli ascolti tv ha ottenuto il %.

E’ stata una puntata molto intensa quella di ieri sera di Report. ovviamente trasmesso su Rai 3. Si è parlato di come sopravvivono i partiti dopo l’abolizione del finanziamenti pubblici e a seguire dello scottante ed intricato caso Diciotti. Il risultato è stato il % di share.

Su Rete 4 il programma di approfondimento giornalistico Quarto Grado condotto da Nicola Porro, dove sono stati affrontati, come sempre, temi d’attualita’, di politica e di economia.

Su La7, invece, è andata in onda una nuova puntata delle serie americane più amate parliamo di Grey’s Anatomy, che ha ottenuto il %.