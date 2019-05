Ottimi risultati ha fatto segnare in fatto di ascolti tv per il programma in onda su Rai 1 “Ballando con le stelle” che ha ottenuto il % di share.

Su Rai 2 è andato in onda in prima serata il film Captain America è stato visto dal dei telespettatori italiani per il %

L’Aquila Grandi Speranze in onda su Rai 3, ha ottenuto il % di share.

Passando ai canali mediaset, dove ha ottenuto un ottimo risultato per il programma proposto da Canale 5 “Ciao Darwin” che ha inchiodato davanti alla televisione il 26,4% dei telespettatori.

Molto bene “Segnali dal futuro” proposto in prima serata su Italia 1 ha ottenuto il % di share.

Quarto Grado andato in onda su Rete 4 ha conquistato il % di share.

Passando ora ai principali canali del digitale terreste: per quanto concerne La7 con Bersaglio Mobile che ha conquistato con % di share.

Ascolti tv 24 Maggio prima serata

Rai1 % Ballando con le stelle

Rai2 % Captain America

Rai3 % L’Aquila Grandi Speranze

Rete 4 % Quarto Grado

Canale 5 % Ciao Darwin

Italia 1 % Segnali dal futuro

La7 % Bersaglio Mobile

I dati auditel ufficiali saranno disponibili dopo le ore 10