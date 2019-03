Ascolti tv 23 Marzo: testa a testa tra C’è Posta per te e Italia – Finlandia

Su Rai 1 è stata trasmessa in diretta e in esclusiva la prima partita del girone di qualificazione agli europei dell’Italia che ha affrontato allo stadio Friuli di Udine la Finlandia. Una buona prestazione per gli azzurri che hanno battuto per 2 a 0 gli scandinavi. Come sempre le partite della nazionale inchiodano davanti al televisore milioni di italiani. In questo caso lo share è stato del %.

Su Canale 5, invece, l’ultimo appuntamento, almeno per questa stagione, con C’è Posta per te. In realtà si è trattato di una puntata speciale, una sorta di best. Il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi ha sempre ottenuto ottimi riscontro in fatto di ascolti tv, come anche in questo caso attestandosi al % di share.

Su Rai 2 come ogni sabato sera è andata in onda la serie tv americana: N.C.I.S Los Angeles. Le avventure dell’enigmatico agente Callen entusiasmano gli appassionati della fiction. La puntata di ieri ha ottenuto il % di share.

Su Italia 1 un classico della cinematografia mondiale. Un film che ha fatto la storia e che ogni volta che viene riproposto in televisione è capace di incantare, ci riferiamo a Miss Doubtfire. Il film ha raccolto il %.

Su Rai 3 un programma di approfondimento sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens non a caso il titolo è Homo Sapiens che ha ottenuto il %.

Altro classico della cinematografia, anche se non paragonabile a quello precedente, anche il film proposto su Rete 4 ci riferiamo a Poliziotto Superpiù, che ha raccolto il %.

Come ogni sabato su La 7 è stata proposto Little Murders serie tv ispirata ai gialli di Agatha Christie. La puntata di ieri sera ha ottenuto il % di share.