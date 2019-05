Ieri sera su Rai 1 è stata proposta una nuova avventura de Il Commissario Montalbanodal titolo La piramide di fango. Come sempre l’episodio che si è snodato a Vigata ha inchiodato al televisore milioni di persone. Per quanto concerne la puntata di ieri ha raccolto il % di share.

Seconda puntata su Canale 5 di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax come capitano del muro composto da 100 esperti di musica. Tra gli altri hanno partecipato alla seconda puntata Fabio Rovazzi, Gessica Notaro, i Legnanesi e tanti altri. In fatto di ascolti tv ha ottenuto il %.

Ascolti tv 23 Maggio: ottimo risultato per All Together Now ma vince Montalbano

Su Rai 2 è stato trasmesso il film Passengers un film di fantascienza con un navicella che conduceva migliaia di terrestri su un altro pianeta ma che durante il percorso ha avuto qualche problema che ha messo a repentaglio la vita di tutti. Il film ha raccolto il %.

Su Italia 1, invece, è stato trasmesso un classico della cinematografia , ci riferiamo a King Arthur – il potere della spada che ha ottenuto il %.

Su Rai 3 è stato trasmesso il film Fai bei sogno diretto da Marco Bellocchio che ha raccolti, in fatto di ascolti tv, il %.

Su rete 4, come ogni giovedì, è andato in onda il programma di approfondimento giornalistico, condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio che ha ottenuto il %.

E’ diventato un appuntamento abituale del giovedì sera, Piazzapulita ovviamente in onda su La7 che ha ottenuto il %.