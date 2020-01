Arrivano in Campania le “Domeniche in Dimora” per visitare ville e palazzi / Programma

Si inaugura domenica 26 gennaio l’iniziativa “Domeniche in Dimora”, ideata e realizzata da Scabec Spa / Regione Campania in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane nell’ambito di campania artecard.

Quattro appuntamenti per quattro domeniche, durante i quali guide esperte e i proprietari delle dimore ti porteranno alla scoperta di ville, palazzi e monumenti delle cinque province campane: Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.

Sarà un viaggio nella storia della Campania, dalle famiglie aristocratiche ai suoi piccoli borghi, dalle ville fino ad alcuni monumenti tra i quali il centro storico di Sant’Agata dei Goti, il centro storico di Napoli e il centro storico di Capua e Teggiano.

DomenicheL’iniziativa Dimore Storiche 2020 si snoderà lungo tutto l’inverno fino al cuore della primavera, ogni ultima domenica del mese da Gennaio ad Aprile 2020.

Programma di Domeniche in Dimora 2020

26 Gennaio – Napoli e Provincia

Palazzo Ricca (via Tribunali, sede Archivio Storico del Banco di Napoli)

Palazzo Albertini dei Principi di Cimitile (Santa Teresa degli Scalzi)

Palazzo Donn’Anna (Posillipo)

Casa Museo Sergio Ragni

Villa Belvedere (Via Aniello Falcone)

Villa Tufarelli (San Giorgio a Cremano)

Masserie Astapiana Villa Giusso (Vico Equense)

Palazzo Niglio Jardiccio (Frattamaggiore)

Palazzo Nucci (Cicciano)

23 Febbraio – Caserta e Provincia

Primo Percorso

Chiesa della SS Annunziata, Chiese Longobarde e Sala D’Armi (Capua)

Palazzo Lanza

Masserie Pasca di Magliano

Secondo Percorso – Sessa Aurunca

Teatro Romano

Cattedrale

Palazzo di Transo

29 Marzo – Salerno e Provincia

Primo Percorso

Taverna Penta, Azienda Agricola Filippo Morese (Pontecagnano)

Domus Laeta (Giugnano)

Secondo Percorso

Borgo Riccio (Torchiara)

Torre Volpe (Melito di Prignano Cilento)

Terzo Percorso

Centro Storico di Teggiano

Castello Macchiaroli

26 Aprile – Provincia di Avellino e Benevento

Primo Percorso

Villa De Claro Filangieri (Livardi)

Castello Ancelotti (Lauro)

Villa Pandola Sanfelice (Lauro)

Secondo Percorso

Castello Pignatelli della Leonessa (Partenio)

Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa

Palazzo Marchesale Caracciolo (Santeramo)

Terzo Percorso

Centro storico di Sant’Agata dei Goti

Palazzo Rainone – Mustilli

Palazzo Mustilli

Prezzo:

Biglietto unico 5 Euro (con eventuale degustazione compresa)

Abbonamento per tutte le visite: 10 Euro (con eventuale degustazione compresa)

Gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni non compiuti

Ridotto per possessori di Campania ArteCard: 3 Euro singola visita, 7 Euro abbonamento

Per ulteriori info è possibile visitare il sito ufficiale “Domeniche in Dimora”.