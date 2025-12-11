L’Amalfi Coast Sambuco si prepara ad affrontare uno degli impegni più prestigiosi e complessi della stagione. La decima giornata del campionato di Serie B – Girone F, ultimo atto del girone d’andata per i biancoblù, metterà di fronte la squadra del Presidente De Luise e l’Olympique Sinope, attuale capolista del raggruppamento.

Fischio di inizio sabato 13 dicembre alle ore 17 in uno Palazzetto dello Sport di Tramonti, che si preannuncia gremito e caloroso.

La formazione guidata da Mister Zevola arriva all’appuntamento forte di un percorso quasi perfetto: 7 vittorie e una sola sconfitta, numeri che la rendono la squadra più accreditata alla conquista del campionato. Intensità, organizzazione e qualità diffusa sono i principali punti di forza di un gruppo che ha dimostrato grande continuità di rendimento sin dalle prime battute della stagione.

Sul fronte Amalfi Coast Sambuco, gli uomini di Mister Ruocco e Mister Gambardella, reduci dalla convincente vittoria nel derby col Sorrento, vogliono chiudere il girone d’andata con una prestazione di spessore, davanti al proprio pubblico, contro la squadra da battere.

La sfida contro la capolista rappresenta oltre ad un test di altissimo livello, anche un’occasione per misurare il percorso di crescita e per tracciare un primo bilancio di questa stagione di esordio in Serie B.

“C’è poco da dire sulla qualità della Sinope che sta dominando il campionato, – il commento dei Mister – ma proprio perché abbiamo di fronte una squadra del genere dobbiamo scendere in campo con la mente libera e concentrarci sul nostro gioco.”

Serviranno compattezza, sacrificio e lucidità nei momenti chiave. Ma soprattutto, sarà ancora una volta fondamentale il calore del pubblico di Tramonti, chiamato a spingere i biancoblù in una sfida che promette spettacolo.