Aree Picnic Monte Terminio: Ecco i Posti Dove Sostare per la Vostra Gita

Avete voglia di andare a fare una gita sul Terminio? Allora avrete bisogno di conoscere quali sono le aree picnic Monte Terminio dove sostare adeguatamente.

Il Terminio (alto 1.806 metri s.l.m.) è una montagna dei monti Picentini, sita nell’Appennino campano.

Essa cade nei comuni di Montella, Volturara Irpina e Serino, tutti in provincia di Avellino e rientra nel Parco regionale Monti Picentini.

Il Terminio rappresenta la vetta più alta della catena montuosa dopo il monte Cervialto, quest’ultimo di soli 3 metri più alto (1809 m).

Aree Picnic Monte Terminio: Ecco 3 Posti Dove Potete Sostare

Il Monte Terminio è facilmente raggiungibile basta percorrere il raccordo autostradale Avellino-Salerno ed imboccare l’uscita Serino.

Una volta usciti a Serino dovete girare a destra per poi iniziare la salita che vi porterà dritti al punto massimo del Monte Terminio raggiungibile in auto ovvero l’altopiano di Capolaspierto.

Il tragitto che dalle pendici del Monte Terminio vi porterà alla vetta troverete aree pic nic attrezzate e non, a pagamento o totalmente gratuite.

Di aree picnic Monte Terminio gratuite ce ne sono un’infinità basta semplice spirito di adattamento alla natura e il gioco e fatto.

Ma vediamo quali sono.

#1 Parco Cerrus

Il Parco Cerrus o Parco della Quercia è uno delle aree pic-nic più conosciute e frequentate del Terminio.

Il Cerrus offre al visitatore un immersione piena nel panorama naturalistico ed incontaminato delle montagne che lo circondano.

Insomma chi vi si reca può godere di un pezzo di mondo incontaminato ove trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

Il Cerrus ha predisposto su tutta l’area del parco dei comodi gazebi coperti forniti di tavoli da otto persone di modo da ospitare comodamente tutta la Vostra Famiglia.

Su richiesta degli ospiti il parco dispone di carbonella, griglie, legnetti e accendifuochi.

#2 Parco trombetta

L’area è molto ampia e pianeggiante,e ci sono molte giostrine per i bimbi.Ottimo per trascorrere una giornata all’aria aperta usufruendo dei barbecue per il pranzo.

Il Parco è attrezzato con tavoli per pic-nic, barbecue, parco giochi per bambini (gratuito, a servizio dell’area picnic e della sala ristorante), campo bocce, sosta per roulotte, servizi igienici attrezzati, chiosco fornito di prodotti tipici locali.

#3 Parco Fiume Sabato

Tra le aree picnic Monte Terminio, il “Parco Fiume Sabato” e’ un piccolo paradiso montano situato alle pendici del monte, nell’ area protetta del Parco dei Monti Picentini.

L’area del Parco dispone per i propri clienti una vasta area Pic Nic ove sono collocati dei gazebi coperti e tavoli aperti, per poter ospitare comodamente tutta la vostra famiglia.

La disposizione dei gazebi conferisce libertà agli ospiti, vi è un adeguata area per ogni famiglia e tutto questo per evitare imbarazzanti e rumorose situazioni di caos.

Per il divertimento di tutta la famiglia, il parco offre ai clienti una area giochi completamente dedicata.

L’area è collocata lontana dall’area ospitale e realizzata per coloro che non rinunciano ad una partita di calcio o pallavolo, nonchè per garantire sicurezza e relax a chi vuole trascorrere comodamente la sua giornata senza frastuoni.

