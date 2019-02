Aree Picnic Abruzzo: 4 Posti tra i Migliori per la Vostra Gita

State pensando di fare una bella scampagnata nelle regioni vicine alla Campania, magari vi serve conoscere quali sono le migliori aree picnic Abruzzo?

Di seguito qualche consiglio sui posti degni di una comoda e divertente sosta.

Aree Picnic Abruzzo: 4 tra le Migliori Zone dove poter Mangiare e Sostare in Tranquillità

La regione Abruzzo ha dei luoghi pieni di natura e di verde, di panorami per la gioia degli occhi.

Esistono dei bellissimi posti dove potersi recare per delle indimenticabili passeggiate all’aria aperta, e per passare giornate in relax, magari facendo un bel picnic.

Volete conoscere le migliori aree picnic Abruzzo? Bene, vediamo quali sono nel dettaglio.

#1 Civitella del Tronto (Teramo) con le Grotte di Sant’Angelo, frazione Ripe

Il sentiero che porta all’Eremo di Grotta Sant’Angelo consente l’ingresso alla valle che divide i Monti Gemelli, é di facile accesso a bambini dai 4 anni in su, zaino porta-bebè per i piccolini, ma non con il passeggino.

Dopo la visita alla Grotta, é possibile accendere fornacelle o piccoli fuochi per cuocere in autonomia.

Disponibile un piccolo parco giochi nell’area attrezzata con tavoli e sedie, comodo anche per chi preferisce un picnic con pranzo al sacco.

Non c’è un bar nelle vicinanze.

Per chi lo desidera, il sentiero prosegue raggiungendo Le Gole del Salinello, escursione molto bella e adatta anche ai bambini ma dai 6 anni in su.

Dopo l’escursione e il picnic, la visita alla Fortezza di Civitella del Tronto é d’obbligo per scoprire uno dei luoghi più belli e suggestivi della provincia di Teramo.

#2 Pietracamela – Prati di Tivo (AQ)

A Pietracamela avrete la possibilità di pranzare al sacco nella grande area verde dei Prati di Tivo, che offre freschi ripari sotto le piante secolari.

Disponibile area attrezzata per cuocere la carne in autonomia.

In mezzo al bosco, dal sentiero che parte dalla strada si arriva ad un piccolo parco giochi, si snodano altri sentieri per chi vuole camminare nel verde e ammirare il panorama si diramano su tutto il territorio.

E’ presente una cabinovia per arrivare a quota 2015 mt e ammirare il panorama.

I più avventurosi possono proseguire verso il rifugio Franchetti a quota 2433 mt, attraverso un sentiero che costeggia la parete est del Corno Piccolo.

All’interno esiste anche un parco avventura attrezzato per bambini dai 4/5 anni in su.

Bar e servizi igienici si trovano nella piazza principale.

#3 Campo Imperatore – Fonte Vetica – Vado di Sole (AQ)

Tra i posti che offrono aree picnic Abruzzo, abbiamo anche questo che si trova a pochi chilometri da Rigopiano, nel grande altopiano di Campo Imperatore, a Fonte Vetica e Vado di Sole.

Siamo a quota 1532 mt slm, e vi sono a disposizione due macellerie dove acquistare e cuocere la carne al momento.

Per i grandi é un ottimo posto perché si gode un panorama mozzafiato del Gran Sasso d’Italia, e del Monte Camicia in particolare.

Per i bimbi é divertente perché possono correre a perdifiato, giocare a pallone, vedere mucche e cavalli.

#4 Lago di Sinizzo (AQ)

Una piacevole scoperta questo piccolo lago balneabile con una sorgente dove sgorga acqua fresca e limpida.

E’ possibile fare il bagno dove il fondale è più basso e poco sassoso e c’è una zattera vera e propria da cui tuffarsi e utilizzare per attraversare il lago.

Ovviamente il divertimento più gettonato è proprio tuffarsi, ci si può sbizzarrire a piacimento, dal pontile, dai rami degli alberi e perfino da una corda, opportunamente legata ad un albero che permette di dondolarsi a bordo lago, ma si può anche scegliere di entrare in acqua da una comoda scaletta in ferro.

E’ presente sul posto un’area attrezzata con giochi e barbecue per grigliare.

Il lago di Sinizzo si trova all’interno del territorio del comune di San Demetrio ne’ Vestini, poco fuori l’abitato del paese.

Volete avere altre idee di aree picnic sempre in regioni vicine alla Campania? Allora leggete le quali sono le migliori aree picnic Basilicata.