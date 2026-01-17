Una regione é all’avanguardia nell’offerta turistica, grazie all’apertura della prima struttura italiana dedicata alle Terme della Birra.

Situata nel cuore della provincia di Reggio Emilia, a Corte della Birra, questa innovativa spa rappresenta un connubio unico tra benessere, tradizione brassicola e turismo rurale, andando a posizionarsi come meta ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax e del gusto.

La Corte della Birra è un complesso rurale che integra un birrificio artigianale, un agripub e un resort wellness, offrendo una proposta turistica originale e completa. L’elemento distintivo della struttura è senza dubbio la spa, che propone trattamenti esclusivi a base di birra, sfruttando le proprietà benefiche di luppolo, malto e lieviti. Questi ultimi sono particolarmente ricchi di vitamine del gruppo B e antiossidanti, elementi noti per i loro effetti positivi sulla pelle, il sistema vascolare e le difese immunitarie.

Gli ospiti delle Terme possono beneficiare di un idromassaggio in tini di legno a base di birra, un’esperienza sensoriale che aiuta a eliminare le tossine e a stimolare il metabolismo. Inoltre, la sauna aromatizzata al luppolo favorisce la disintossicazione e il rilassamento psicofisico, mentre le sedie a sdraio in legno d’abete permettono di assorbire appieno le sostanze nutrienti. Questi trattamenti contribuiscono anche al rafforzamento dei capelli e alla rigenerazione dei tessuti, offrendo un relax profondo e rigenerante.

Dettagli sull’offerta e costi per il soggiorno e l’area wellness

La struttura è pensata sia per fughe romantiche che per soggiorni di più giorni, con camere confortevoli adatte anche a famiglie e gruppi fino a sei persone. La tariffa per la prima colazione è inclusa nel prezzo del soggiorno, che parte da 40 euro a persona. Per chi desidera vivere solo l’esperienza della spa, è disponibile una prenotazione dell’area wellness che comprende 90 minuti di accesso privato a due vasche in legno per bagni di birra e idromassaggio, sauna, zona relax e un aperitivo con degustazione di birra artigianale.

I prezzi per l’area wellness sono i seguenti: 110 euro per due persone per un’ora e mezza, con un supplemento di 25 euro per ogni persona aggiuntiva; i bambini fino a 12 anni pagano 15 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 4 anni. La capacità massima è di sei persone. Le fasce orarie disponibili coprono l’intera giornata, dal pranzo fino a tarda sera, permettendo grande flessibilità di scelta.

L’Emilia-Romagna è una regione nota non solo per la sua ricchezza culturale e gastronomica, ma anche per l’attenzione al benessere e alla qualità della vita. Corte della Birra si inserisce perfettamente in questo contesto, proponendo una formula di turismo che unisce visite guidate al birrificio artigianale, corsi di spinatura, lezioni teorico-pratiche sull’arte della birra e degustazioni di prodotti locali.

Il birrificio OLDO, che gestisce la struttura, è un punto di riferimento per gli appassionati della birra artigianale, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che coinvolge sia il gusto che il benessere fisico. La condivisione della conoscenza sulle tecniche di produzione e i benefici degli ingredienti naturali utilizzati rappresenta un valore aggiunto per gli ospiti, incentivando un turismo consapevole e sostenibile.

L’Emilia-Romagna, con la sua posizione geografica strategica e la sua tradizione agricola, si conferma così come destinazione privilegiata per chi cerca una vacanza diversa, dove il soggiorno in spa si fonde con l’amore per la birra e la scoperta del territorio.