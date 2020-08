Appuntamenti d’estate a Minori: presentati tutti gli eventi / Programma

Il Comune di Minori, nell’intento di assecondare la lenta ripresa dallo stato di emergenza, ha allestito per l’estate 2020 un programma di eventi coerente innanzitutto con le regole di prevenzione sanitaria.

Le manifestazioni, quindi, prevedono presenze contenute e spazi definiti, così da evitare possibili pericoli per la salute collettiva. In quest’ottica si sono scelti appuntamenti di qualità e di dimensioni limitate, a partire dalle numerose presentazioni letterarie, tutte di estremo interesse, alle manifestazioni musicali particolarmente pregevoli, sino alla rassegna dedicata a figure di primo piano del cinema italiano, con proiezioni ed incontri.

Non mancheranno, poi, il tradizionale mercatino dell’antiquariato e il concerto all’alba sul pontile d’attracco, caro agli appassionati per la suggestiva ambientazione e per l’apprezzamento che è unanimemente riconosciuto alla nostra amatissima Banda Musicale.

Un cartellone, quindi, sobrio ma di qualità, incentrato sulla cultura e sulla valorizzazione delle numerose risorse associative di cui Minori ha il pregio di disporre. Nell’auspicio di incontrare, ancora una volta, il favore della cittadinanza e degli ospiti, si porge a tutti un fervido augurio per un’estate serena, nonché un invito a non allentare la responsabilità personale e collettiva rispetto alle regole anti-contagio.

Programma

31 luglio > 13 settembre 2020

Mercoledì 5 Agosto, ore 21.00

Piazzetta Maggiore Garofalo

Incontri d’Autore: Rosalba Ferraioli – Attilio Naddeo “Bianco&Nero. Grigio in Centro” (Graus)

Da Venerdì 7 a Domenica 9 Agosto

Lungomare California

Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, a cura dell’associazione “Ranch Star”

Domenica 9 Agosto, ore 6.00

Molo “Capitanerie di Porto – Guardia Costiera”

“Preludiando sul mare” – VII edizione, concerto del Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”

Domenica 9 Agosto, ore 21.30

Piazza Cantilena

“Letto ad una piazza” Gigi Marzullo con Vladimir Luxuria. Interventi musicali di Roberto Ruocco

Lunedì 10 Agosto, ore 21.30

Piazza Cantilena

Presentazione del libro di Gigi Marzullo “Non ho capito la domanda. 365 dubbi e rovelli per tutto l’anno” (Rai Libri) con Agnese Pini, Pierluigi Pardo e Domenico De Masi. “Da Napoli a Broadway” con Roberto Ruocco

Martedì 11 Agosto, ore 21.30

Largo Solaio de’ Pastai

XXVI edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai” – “G&S Project” duo Sax e Contrabbasso

Mercoledì 12 Agosto, ore 21.30

Largo Solaio de’ Pastai

Gabriele Cavaliere e Alfonso Bottone presentano “Q.B. … storia d’amore e di sapore della Costa d’Amalfi”… immagini di libri di Gabriele Cavaliere, edito da Officine Zephiro

Giovedì 13 Agosto, ore 21.30

Piazzetta Maggiore Garofalo

Accademia mandolinistica napoletana diretta dal M° Mauro Squillante in “Mandoliniamo”

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Agosto

Lungomare California

Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, a cura delle associazioni “Ranch Star” e “La Soffitta in piazza”

Lunedì 17 Agosto, ore 21.30

Piazza Cantilena

“…mi chiamano Mimì” – un omaggio, in prosa e musica, a Mia Martini – a 25 anni dalla sua scomparsa scritto, interpretato e diretto da Sarah Falanga

Martedì 18 Agosto, ore 21.30

Piazzetta Maggiore Garofalo

La voce della tradizione, concerto del gruppo di ricerca di canti popolari tradizionali appartenenti alla tradizione popolare contadina campana

Mercoledì 19 Agosto, ore 21.30

Piazzetta Maggiore Garofalo

Incontri d’Autore: Massimo Bignardi “Terrazze al sole. Il paesaggio e la vita italiana nella pittura dei viaggiatori del XX secolo” (Liguori). Interventi di: Ferdinando Ambrosino, artista (pittore e scultore); Angelo Criscuoli, art advisor e curatore di eventi artistico-culturali “Napule è…” con la partecipazione di Ylenia Lamagna. Al pianoforte Roberto Ruocco

Giovedì 20 Agosto, ore 21.30

Largo Solaio de’ Pastai

XXVI edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai” – “Silvio Rossomando” Sax solo

Da Venerdì 21 a Domenica 23 Agosto

Lungomare California

Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, a cura dell’associazione “La Soffitta in piazza”

Lunedì 24 Agosto, ore 21.30

Piazzetta Maggiore Garofalo

Incontri d’Autore: Gian Franco Ricci

Albergotti “Quetzal. Un’epopea messicana” (Exòrma ed.)

Martedì 25 Agosto, ore 21.30

Largo Solaio de’ Pastai

XXVI edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai” – “Sonora Sax Quartet ” quartetto di sax

Giovedì 27 Agosto, ore 21.00

Piazzetta Maggiore Garofalo

La Notte del Libro…in riva al Mare – Incontri d’Autore: Raffaele Ruocco “Guarire strada facendo. Camminare: una nuova ginnastica dell’umore” (Gagliano) e Giovanna Russoniello “La cantina del principe” (Terra del Sole)

Da Venerdì 28 a Domenica 30 Agosto

Lungomare California

Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, a cura delle associazioni “Ranch Star” e “La Soffitta in piazza”

Dal 28 agosto al 6 settembre

“Giornate de’’Orgoglio spiaggista 2020 – X^ Edizione”

Domenica 30 agosto, ore 21,00

Piazza Cantilena

Gran Galà “Charme in Passerella a Minori”, ideato da Carolina Di Martino e condotto dalla giornalista Brigitte Esposito. Riprese web/TV a cura di www.360gradiwebtv.it

Lunedì 31 agosto, ore 21,00

Piazza Cantilena

Manifestazione “Non solo bella-Talenti in passerella” 13^ edizione

Venerdì 4 settembre, ore 21,30

Piazzetta Maggiore Garofalo

“Note Minori”, Concerto Spettacolo a cura del Premio Internazionale CostierArte con Tania Di Giorgio Soprano – Aksinja Gioia Xhoja Pianista Concertista – Simona Bruno Violinista e Violista e con la partecipazione straordinaria di Marilyn S. Joy

Domenica 6 settembre, ore 21,30

Piazzetta Maggiore Garofalo

Mario Stefano Pietrodarchi

PIETROD…ARCHIensemble

“da Roma a Buenos Aires” – Musiche di: E. Morricone, N. Rota, A. Piazzolla, L. Bacalov

Da Venerdì 11 a Domenica 13 settembre

GUSTA MINORI – Le vie dell’arte e del palato XXIV edizione

Per tutta l’estate sarà attiva la Biblioteca in spiaggia, per chi ama leggere un buon libro sotto l’ombrellone.