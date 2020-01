Approvato il progetto per i lavori sulla strada provinciale Tramonti-Corbara

La giunta comunale di Tramonti ha approvato, con la delibera 16 del 23/01/2020, il progetto “Miglioramento dell’efficienza funzionale delle strade provinciali che collegano i Comuni di Tramonti, Maiori, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara“.

I 3 milioni ottenuti dal paese collinare della Costiera Amalfitana, quale comune capofila del progetto, consentirà,quindi, i lavori di messa in sicurezza della strada statale.

Nello specifico si tratta della strada che da Pucara conduce all’agro nocerino sarnese.

La carreggiata in parte è stata interessata da lavori di restyling, legati agli interventi di sistemazione della rete fognaria.

Ora, però, i 3 milioni ottenuti dal sindaco Domenico Amatruda potranno essere utilizzati per il rifacimento dell’asfalto e non solo per quanto concerne il tratto che da Campinola conduce a Corbara.

Vista l’immobilità da parte della provincia, nei mesi scorsi ci sono state diverse attività, tra le quali una manifestazione pacifica partita proprio dal Valico di Chiunzi, per ottenere i fondi per la messa in sicurezza dell’arteria.

Va da sé che i fondi stanziati dalla regione Campania non basteranno a risistemare il nastro d’asfalto in questione ma potrebbero consentire agli automobilisti di percorrere una strada più sicura.