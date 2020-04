Approvato il piano economico sociale della Regione Campania. I punti

La Giunta Regionale ha approvato il Piano Socio-Economico della Regione Campania con lo stanziamento di 604 milioni.

Nei tempi più rapidi saranno pubblicate le procedure operative per accedere alle misure del Piano. In queste ore è in corso la definizione della platea dei beneficiari e un sistema di accesso che sia il più rapido possibile.

TURISMO

Tramite INPS viene erogato ai lavoratori stagionali 300 💶 per 4 mesi.

PENSIONATI

Per maggio e giugno chi percepisce un mensile inferiore a 1000 euro verrà corrisposta un importo ad integrazione fino ai 1000

FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI

500 isee fino a 20 mila

300 isee fino a 35 mila

MICROIMPRESE

Fondo perduto: alle microimprese (imprese artigiane, commerciali o industriali con meno di 10 addetti e fino a 2 milioni di euro di fatturato) che rientrano nei settori colpiti dall attuale crisi viene erogato nel mese di aprile un contributo variabile da 1000 euro a 2000 euro in base al fatturato 2019. Tempistica 15 gg Contributo alle microimprese a sostegno della liquidità: sempre ai soggetti di cui al punto precedente, e che non abbiano optato per il bonus, vengono messe a disposizione: 1) una somma per la costituzione di una garanzia in misura pari al 10% del finanziamento bancario e che sarà definitivamente acquisita dall’impresa una volta restituito il finanziamento; 2) una somma a titolo di contributo a fondo perduto , a sostegno della liquidità, in misura del 10% del finanziamento. In sostanza l’importo di ciascun finanziamento: 15% del fatturato 2019 della microimpresa e comunque non superiore a 20 mila euro per cui il versamento per la garanzia ed il contributo sono pari ad un Max di 4 mila euro. Finanziamento medio 15.000,00 euro.tempistica 45gg

PROFESSIONISTI ed AUTONOMI

Per tali soggetti che hanno un fatturato meno di 35mila euro nel 2019 e con un autocertificazione in cui si dichiara una riduzione nei primi 3 mesi 2020, viene erogato nel mese di maggio un assegno pari a 700 euro, tale misura viene attuata mediante collaborazione dell INPS e delle Casse di previdenza professionale. tempistica 15 gg ➡ Finanziamento medio di 10 mila 💶 garantito 80% COFIDI

IMPRESE AGRICOLE

Bonus imprese agricole: in particolare del florovivaismo, ortofrutta, zootecnia ( bufalini, bovini, ovi caprino); i requisiti per ricevere il contributo per un importo minimo di 1500 euro e fino a 4000 mila euro da determinare in base al numero di giornate certificatedall INPS sul 2019 , sono: per le imprese agricole essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti all’INPS. tempistica 15gg

AFFITTI LOCALI COMMERCIALI

Viene riconosciuto a seconda della capacità reddituale derivante dalla chiusura dell’attività un contributo per affitto.

AFFITTO ABITAZIONI

Sostegno al fitto delle abitazioni principali: procedura in corso con scadenza 27 aprile ed erogazione entro il mese di maggio, per nuclei familiari con ISEE non superiore a 13338,26 contributo max 2000 euro; per nuclei familiari con ISEE non superiore a 25000,00 euro contributo max 1800 euro.

MUTUI

Contributo sui mutui prima casa: contributo al pagamento delle rate di mutuo per acquisto prima casa, i beneficiari sono i nuclei che hanno subito una riduzione della capacità reddituale per cessazione e/o interruzione della propria attività lavorativa. La procedura va attivata in BANCA .

COMPARTO FLOROVIVAISTICO

10 mila euro ad impresa da determinare in modo proporzionale al fatturato. Avviso per bando pubblico a breve.