Antonio Razzi : chi è, età, moglie e carriera concorrente Ballando con le stelle

E’ uno dei concorrenti più amati e simpatici di questa edizione di Ballando con le stelle, parliamo di Antonio Razzi.

Antonio Razzi è nato il 22 febbraio del 1948 a Giuliano Teatino in provincia di Chieti.

La prima esperienza lavorativa è presso la fabbrica Viscosuisse, produttrice di filati, in Svizzera.

Il futuro politico mostrò subito le sue grandi capacità organizzative e manageriali, così a soli 22 anni si trovò già alla guida di gruppi di operai.

Nel 1977 torna in Italia dove fondo il Centro Regionale Abruzzese di Lucerna dove ha ricoperto diverse cariche di cui è stato presidente 1995 al 2008.

A partire dal 1999 al 2010 è stato Presidente della Federazione Emigrati Abruzzesi in Svizzera.

Per quanto concerne la sua carriera politica è stato candidato nel 2005 come consigliere alla Regione Abruzzo.

L’anno seguente è stato eletto Deputato alla Camera per l’Italia dei Valori. E fu confermato anche nel 2008.

Nel 2011 fu nominato consigliere personale del Ministro dell’Agricoltura Francesco Saverio Romano. E alle elezioni politiche del 2013 fu candidato ed eletto in Senato in Abruzzo per Il Popolo della Libertà, aderendo poi a Forza Italia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonio Razzi si è sposato nel 1974 a Leon, in Spagna, con Maria Jesús Fernàndez, anche lei lavoratrice emigrata in Svizzera dalla Spagna. Dalla loro unione sono nati due figli.