Festa grande a Tramonti: Antonio nasce in casa! Auguri a Valentina e Vincenzo

A Tramonti non accadeva da circa 30 anni: il piccolo Antonio è venuto alla luce lo scorso 28 agosto proprio nel paese verde della Costiera Amalfitana.

A volere che Antonio nascesse proprio nel suo paese la mamma Valentina Giordano che, insieme a papà Vincenzo e alla piccola Rachele, hanno accolto con amore quel piccolo bambino frutto del loro amore.

Valentina ha raccontato ad Amalfi Notizie di aver programmato un parto in casa, dal momento che c’erano tutte le condizioni di salute, da parte di mamma e bambino, per poterlo affrontare.

Il desiderio di Valentina era che Antonio nascesse proprio nella stessa casa dove sono nati i suoi nonni e, lo scorso 28 agosto, questo sogno si è trasformato in realtà alle 23.00

“Non sono mai stata più sicura di una cosa in vita mia come quella di far nascere Antonio in casa – ci ha raccontato Valentina -. Ovviamente sono stata seguita dalle mie ostetriche Giulia Addazi-Addazi e Teresa De Pascale. L’ostetrica era venuta a visitarmi circa un’ora e mezza prima del parto ed è andata via dal momento che il parto sembrava ancora lontano. Ma dopo poco ho iniziato ad avere le contrazioni. Ho chiamato Teresa che mi ha riferito di essere impegnata in un altro parto e poi Giulia che si è precipitata a casa”.

Il parto è stato abbastanza veloce, ci racconta Valentina, e dopo circa un’ora e mezza è venuto alla luce Antonio, un bel frugoletto di 4 chili che è subito diventato la gioia di papà Vincenzo, della sorellina Rachele, dei nonni, del vicinato e persino del cagnolino Leo che non perde mai di vista la culla e Antonio.

Festa grande dunque a Tramonti, dove il piccolo Antonio è stato accolto con una grande festa da parte di tutto il vicinato.

La redazione di Amalfi Notizie porge i più sentiti auguri a papà Vincenzo Napodano, a mamma Valentina, alla piccola Rachele, ai nonni materni Graziano Giordano e Carmela Amodio, alla nonna paterna Rachele. Al piccolo Antonio, che porta il nome del compianto ed amato nonno paterno, una dolce carezza. Auguri!