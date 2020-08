Antonella Fiordelisi in Costiera: la bellissima influencer in vacanza ad Atrani / Foto

La bellissima Antonella Fiordelisi si trova in vacanza ad Atrani con la sua famiglia dopo una serata trascorsa ad Amalfi con il fidanzato Francesco Chiofalo.

La bellissima influencer e schermitrice italiana ha cenato ieri sera ad ristorante il Tarí di Amalfi in compagnia di Chiofalo e poi è tornata in Costiera questa mattina inseme alla sua famiglia per qualche giorno di relax da trascorrere in riva al mare.

Questo pomeriggio Antonella è stata riconosciuta dai tanti bagnanti che la domenica affollano il lido Atrani beach e ha posato in varie foto ricordo con tutti coloro che l’hanno riconosciuta.

Tantissime anche le stories che l’influencer salernitana ha pubblicato sul suo profilo social che vanta più di un milione di follower.