Le ultime registrazioni di Uomini e Donne confermano ancora una volta come nel Trono Over, la dama torinese Gemma Galgani sia la protagonista.

Nelle ultime puntate, sono trapelate alcune anticipazioni, che si aprono con la classica protagonista del Trono Over: Gemma Galgani. La dama, ormai figura storica del programma, continua a ripetere gli stessi errori, risultando di fatto “fregata” nelle sue scelte sentimentali.

Secondo quanto riportato da fonti accreditate come Lollo Magazine, Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza con Ciro, convinta che il cavaliere Mario Lenti fosse interessato a riprendere la frequentazione con lei.

i nuovi intoppi nel Trono Over

La sorpresa è arrivata in studio quando è emerso che Mario, invece, ha avuto un incontro con Maria G., conclusosi con un bacio. Questa rivelazione ha lasciato Gemma visibilmente delusa, anche se, come spesso accade, molti in studio avevano messo in guardia la dama torinese sulle reali intenzioni del cavaliere. La vicenda conferma il trend recente di Gemma, che, pur restando una delle figure più amate e seguite della trasmissione, continua a subire delusioni che sembrano ripetersi nel tempo.

Le altre storie del Trono Over sono altrettanto movimentate. Dopo l’uscita di scena di Agnese De Pasquale, che ha deciso di lasciare il programma insieme a Roberto, il cavaliere Federico Mastrostefano ha intrapreso un nuovo percorso conoscitivo. Attualmente Federico sta frequentando due dame, Lucia e Giulia, mentre ha chiuso definitivamente con Maria ed Emanuela. Nel frattempo, Lucia ha interrotto la conoscenza con Marco.

Non mancano altre rotture importanti: Marina ha chiuso sia con Egidio che con Walter, ma ha scelto di proseguire la frequentazione con Giovanni e Marcello, segno che nel Trono Over le dinamiche sentimentali restano imprevedibili e sempre al centro dell’attenzione.

Nel Trono Classico, le dinamiche tra troniste e corteggiatori sono altrettanto intense. Nelle ultime registrazioni si è assistito a un nuovo spostamento di corteggiatori tra le due troniste principali, Cristiana Anania e Sara Gaudenzi.

In particolare, il corteggiatore Simona Bonaccorsi, eliminato da Cristiana, ha deciso di accettare la proposta di conoscere Sara Gaudenzi, con cui aveva già espresso la volontà di incontrarsi per un caffè. Questo passaggio rappresenta un ulteriore scossone per le due troniste, in particolare per Cristiana, che si ritrova sempre più in difficoltà nel gestire le sue conoscenze.

A complicare la situazione per la Anania, è arrivata una notizia spiacevole da parte di Ernesto Passaro, uno dei suoi corteggiatori più discussi. Durante un confronto acceso, Ernesto ha ammesso di non essere sicuro di dire “sì” nel caso in cui Cristiana dovesse sceglierlo, lasciando intendere la possibilità di un rifiuto. Questo tipo di ammissione, sebbene non inedita nel programma, aggiunge ulteriore tensione e incertezza al percorso di Cristiana.