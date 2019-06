Anticipazioni Una Vita di venerdì 14 giugno: il soldato

Tornata in paese, una notte Nella Blanca sente il vagito di un neonato e crede che si tratti del suo piccolo Moises. La ragazza è infatti convinta che il bambino le sia stato preso da Ursula. Cosa succederá oggi ad Una Vita?

Le vicende di Caia Acasias hanno appassionato nel tempo milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di oggi per non perderci nemmeno un pezzo della fitta trama fatta di intrighi e amori che si sviluppa intorno il quartiere di Caia Acasias.

Riassunto Un Vita giovedì 13 giugno

Dopo aver partorito un maschietto nei campi, Blanca si sveglia da una contadina che le mostra il corpo di una neonata morta. La ragazza non crede che quella creatura sia sua figlia perché si ricorda perfettamente che ha dato alla luce un maschietto. Tornata in paese, una notte Nella Blanca sente il vagito di un neonato e crede che si tratti del suo piccolo Moises. La ragazza è infatti convinta che il bambino le sia stato preso da Ursula. Intanto Paquito non denuncia Flora perché l’uomo cade in uno stratagemma di lei.

Anticipazione Una Vita venerdì 14 giugno

In questa puntata di Una Vita Esteban chiede l’aiuto di Silvia per salvare un soldato prigioniero nelle Filippine di nome Cheque rimasto lì a causa della guerra persa dalla Spagna. Intanto i sospetti di Blanca su Ursula si fanno sempre più insistenti anche perché la notte precedente la ragazza ha sentito proprio il vagito di un bambino provenire dalla casa della dark lady.