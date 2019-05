Anticipazioni Una Vita di sabato 25 maggio: oggi la soap non va in onda. Ecco perché

Purtroppo la situazione di Blanca si sta facendo sempre più complicata dal momento che il dottor Fritz non riesce a fermare la sua emorragia. Scopriamolo insieme in questo articolo che parla di Una Vita?

Le vicende di Caia Acasias hanno appassionato nel tempo milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di oggi per non perderci nemmeno un pezzo della fitta trama fatta di intrighi e amori che si sviluppa intorno il quartiere di Caia Acasias.

Riassunto Un Vita venerdì 24 maggio

Purtroppo la situazione di Blanca si sta facendo sempre più complicata dal momento che il dottor Fritz non riesce a fermare la sua emorragia e la vita del bambino che porta in grembo è davvero in pericolo. Samuel inizia a pensare che se sta succedendo tutto questo come una punizione divina del comportamento suo e di Ursula. Anche il padre di Blanca vuole vedere sua figlia na Ursula glielo impedisce. Intanto Silvia inizia a capire che Zavala sta cercando di ucciderla lentamente con del veleno ma il dottore le dice che non ha da temere nulla riguardo la sua salute. La ragazza fa finta di dare ragione al medico solo per non far scoprire il suo pianoved intanto continua a fare la moglie perfetta per non destare sospetti sul marito.

Anticipazione Una Vita sabato 25 maggio

Durante la giornata di oggi sabato 25 maggio la soap spagnola Una Vita non andrà in onda perché il palinsesto di Canale 5 propone l’ultima puntata di “Verissimo”. Il programma di Silvia Toffanin inizierà infatti straordinariamente alle 15.00 anziché alle 16.00 e vede in studio anche la partecipazione di Pamela Prati che finalmente confesserà di essere stata plagiata e che Mark Caltagirone non esiste. Ne vedremo davvero delle belle! L’appuntamento con Una Vita torna domani pomeriggio!