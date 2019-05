Anticipazioni Una Vita di sabato 18 maggio: la finta lettera

Il colonnello ha promesso alla Reyes di aiutarla nella sua missione per smascherare il generale Zavala che sta architettando un attentato al re ma ora questa promessa inizia a pesargli. Cosa succederà oggi ad Una Vita?

Le vicende di Caia Acasias hanno appassionato nel tempo milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di oggi per non perderci nemmeno un pezzo della fitta trama fatta di intrighi e amori che si sviluppa intorno il quartiere di Caia Acasias.

Riassunto Un Vita venerdì 17 maggio

Zavala ha chiesto ad Arturo di accompagnare Slvia all’altare dal momento che i suoi parenti non potranno parteciapre alla cerimonia. Il colonnello ha promesso alla Reyes di aiutarla nella sua missione per smascherare il generale Zavala che sta architettando un attentato al re ma ora questa promessa inizia a pesargli. Vedere la donna che ama sposare un altro uomo, è insopportabile. Arturo propone quindi a Silvia di fuggire. I tentativi di trovare un accordo con i lavoratori della miniera sono falliti e gli operai arrivano a Calle Acacias e iniziano a distruggere qualsiasi cosa trovino sul loro cammino. Iñigo trova una soluzione per salvare la Deliciosa dal disastro: fornire agli operai strumenti di contrabbando.

Anticipazione Una Vita sabato 18 maggio

Silvia rinuncia a fuggire con Arturo mentre Samuel terrorizza Blanca. Ursula continua con il suo piano e, sfruttando l’arrivo degli operai in armi a Calle Acacias, finge di aver intercettato una lettera di Diego indirizzata a Blanca. Nella finta missiva, l’Alday informa la ragazza che presto tornerà in paese a capo dei manifestanti armati e che guiderà la rivolta. La Dark Lady mostra il messaggio ai signori riuniti per trovare una soluzione ai tafferugli del quartiere e fa accusare il figliastro di essere un rivoltoso. Samuel legge la finta lettera di Diego e si convince che suo fratello e Blanca stiano per riconciliarsi e pmedita vendetta. Intanto Leonor si sente tradita da Blanca e decide di cacciarla di casa. L’Hidalgo è convinta che la sua amica abbia fatto la spia, rivelando alle guardie il nascondiglio dei minatori e dei sindacalisti. I manifestanti iniziano a sbarrare i negozi per convincere i commercianti a sostenere il loro sciopero mentre Leonor scopre che Iñigo ha fornito loro gli attrezzi ed è molto colpita.