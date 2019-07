Anticipazioni Una Vita di sabato 13 luglio: Cristina Novoa incontra i paesani

Nella puntata precedente di Una Vita Blanca confessa a Cristina Novoa che è ancora innamorata di Diego ma per sfuggire ad ogni tipo di tentazione decide di rifugiarsi in un convento.

Cosa succederá oggi ad Una Vita?

Le vicende di Caia Acasias hanno appassionato nel tempo milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di oggi per non perderci nemmeno un pezzo della fitta trama fatta di intrighi e amori che si sviluppa intorno il quartiere di Caia Acasias.

Riassunto Un Vita venerdì 12 luglio

Blanca confessa a Cristina Novoa che è ancora innamorata di Diego ma per sfuggire ad ogni tipo di tentazione decide di rifugiarsi in un convento. Al contrario Ursula e Samuel vogliono chiudere la ragazza in una clinica psichiatrica anziché in un convento.

Anticipazione Una Vita sabato 13 luglio

Diego aspetta Aureliana ma la donna non si presenta all’appuntamento e inizia a preoccuparsi. La donna è stata infatti strangolata da Ursula e il ragazzo fa davvero bene a preoccuparsi. Ursula intanto permette a tutti i devoti del paese di incontrare Cristina Novoa. Dal momento che non vede più bene, Arturo affida la gestione dell’associazione a Silvia ed Esteban.