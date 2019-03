Anticipazioni Una Vita di oggi giovedì 7 marzo: il processo

Oggi torna puntuale alle 14.10 l’appuntamento con la soap opera Una Vita.

Riassunto Un Vita mercoledì 6 marzo

Lolita ha chiesto aiuto a Felipe per la difesa del suo amato Antoñito. Il ragazzo è finito in carcere per truffa ai danni del municipio e si è lasciato convincere a proseguire con la causa, per dimostrare la sua totale innocenza. Il ragazzo si è affidato alle sapienti mani dell’avvocato Alvarez Hermoso che però, da quando ha il Palacios come suo assistito, ha iniziato a ricevere minacce e a essere pedinato. Certo di poter finire nei guai, Felipe ha deciso di allontanare Celia da lui, per metterla in salvo ma per farlo ha dovuto mentire. Ha infatti confessato alla moglie di essere tornato a tradirla. Celia non si è però lasciata convincere e presto scoprirà che i suoi dubbi sono fondati. Il marito infatti sparisce proprio il giorno del processo; viene aggredito e minacciato di non presentarsi in tribunale se vuole salva la vita.

Anticipazione Una Vita giovedì 7 marzo

Ursula vuole a tutti i costi il quaderno di Don Jaime per scoprire la combinazione segreta della cassaforte ma non riesce nel suo intento. Intanto tra Olga e Diego scoppia la passione mentre Don Arturo non è d’accordo che Simon prenda il posto di Victor nel duello. Donna Celia non crede che Don Felipe la stia tradendo di nuovo e ne parla con Donna Trini. E’ arrivato il giorno del processo per Antonito ma Don Felipe sparisce improvvisamente e non si presenta in aula.