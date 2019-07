Anticipazioni Una Vita di martedì 2 luglio: Cristina plagia Blanca

Nella puntata precedente di Una Vita Blanca fa amicizia con la devota Cristina Novoa che afferma di aver visto la Madonna.

Cosa succederá oggi ad Una Vita?

Le vicende di Caia Acasias hanno appassionato nel tempo milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di oggi per non perderci nemmeno un pezzo della fitta trama fatta di intrighi e amori che si sviluppa intorno il quartiere di Caia Acasias.

Riassunto Un Vita lunedì 1 luglio

Ursula costringe Blanca ad andare a pregare sulla tomba della bambina morta che, secondo la dark lady, la ragazza avrebbe messo al mondo. Blanca infatti è convinta che ha partorito un bambino che la donna ha fatto poi sparire. In questo momento di tristezza Blanca fa amicizia con la devota Cristina Novoa che afferma di aver visto la Madonna. Peña potrebbe riacquistare la memoria e, per questo, Iñigo pensa di vendere la pasticceria.

Anticipazione Una Vita martedì 2 luglio

Cristina Novoa spinge Blanca a non partire per la Svizzera con Diego che intanto segue il suggerimento del fratello Samuel e si trasferisce in un’altra abitazione. Ovviamente questo è un altro piano di Ursula. Intanto anche Trini decide di aiutare Arturo e Silvia a far rimpatriare i soldati impegnati nella guerra nelle Filippine.