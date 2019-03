Anticipazioni una Vita: cosa accadrà questa settimana dall’11 al 17 marzo

Oggi torna puntuale alle 14.10 l’appuntamento con la soap opera Una Vita. Le vicende di Caia Acasias stanno appassionando milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana di Una Vita

Anticipazioni lunedì 11 marzo

Il processo di Antonito prenderà una brutta piega quando Sepulveda testimonia contro di lui dicendo di non conoscere alcun Belarmino. Felipe non è presente in aula a causa di un terribile incidente che lo ha fatto ricoverare in ospedale. L’avvocato lotta tra la vita e la morte.

Anticipazioni martedì 12 marzo

Diego si sentie malissimo e finirà per confondere le due sorelle Dicenta. Olga si infuria e cerca di far ingelosire e infuriare Blanca raccontandole dei dettagli piuttosto intimi su lei e Diego. Victor decide di affrontare Arturo al duello per difendere il suo onore e la sua dignità. Samuel si offrire di allenarlo.

Anticipazioni mercoledì 13 marzo

Ursula parla con Olga e la invita a smettere di provocare Blanca. Quest’ultima, intanto, litiga con Diego e lo accusa di sfruttare sua sorella solamente per farla ingelosire.

Anticipazioni giovedì 14 marzo

Celia scova un biglietto di manacce in un’indumento di suo marito e capisce che Felipe è stato vittima di un’aggressione degli uomini di Belarmino. Felipe riprende coscienza e si recherà in commissariato per rilasciare una dichiarazione importante. Antonito per tentata fuga verrà rinchiuso in una cella punitiva.

Anticipazioni venerdì 15 marzo

Diego confessa a Olga di essere gravemente malato a causa dell’intossicazione da mercurio. Dopo aver appreso la notizia, Ursula spingerà Olga ad accelerare la morte del maggiore degli Alday avvelenandolo!

Anticipazioni domenica 16 marzo

Arriva il giorno del duello. Victor si riconcilia con Maria Luisa e riuscirà a battere il colonnello Arturo. Quest’ultimo, ferito gravemente, verrà portato in ospedale. Tutto ciò permetterà a Elvira e Simon di riavvicinarsi.