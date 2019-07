Anticipazioni una Vita: cosa accadrà dall’8 al 13 luglio

L’appuntamento con la soap Una Vita cambia questo in vista dell’estate. La sopa andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì ed il sabato in prima serata.

Le vicende di Calle Acacias stanno appassionando milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana di Una Vita.

Anticipazioni lunedì 8 luglio

Blanca parla per la prima volta davanti a tutti, durante una preghiera pubblica che sta coinvolgendo tutto il paese, di aver tradito Samuel e di aver perso la bambina subito dopo il parto. Mentre la ragazza parla Diego vede tra la folla la donne che ha soccorso Blanca sibito dopo il suo parto. Cosa ci fa lì? Potrebbe essere d’aiuto?

Anticipazioni martedì 9 luglio

Dopo aver visto Aureliana, la donna che ha soccorso Blanca nel momento del parto, Diego le si ha avvicina. La donna, una contadina, gli dice che quando si è accorta di Blanca per aiutarla, ha notato che la donna aveva il cordone ombelicale tagliato per cui qualcun altro era presente al momento del parto. A questo punto Diego inizia a credere alleparole di Blanca che continua a dire di aver partorito un maschio e non una femmina.

Anticipazioni mercoledì 10 luglio

Dopo la confessione di Blanca in piazza, si scopre che Cristina Novoa è ricattata dalla madre della stessa Blanca. Diego racconta quanto ha scoperto a Samuel che corre subito a riferilo alla dark lady che, senza scrupoli la aspetta in strada e la soffoca. Intanto Peña si sente male perchè per sbaglio Flora ha messo del veleno per topi in una torta.

Anticipazioni giovedì 11 luglio

Anche Augustina si rende conto che Arturo ha qualche problma: il colonnello inizia a non vederci più bene ed ha bisogno di una lente per leggere e per vedere. Si teme intanto per la saluta di Peña che ha mangiato una torta con del veleno per topi.

Anticipazioni venerdì 12 luglio

Blanca confessa a Cristina Novoa che è ancora innamorata di Diego ma per sfuggire ad ogni tipo di tentazione decide di rifugiarsi in un convento. Al contrario Ursula e Samuel vogliono chiudere la ragazza in una clinica psichiatrica anziché in un convento.

Anticipazioni sabato 13 luglio (prima serata)

Diego aspetta Aureliana ma la donna non si presenta all’appuntamento e inizia a preoccuparsi. La donna è stata infatti strangolata da Ursula e il ragazzo fa davvero bene a preoccuparsi. Ursula intanto permette a tutti i devoti del paese di incontrare Cristina Novoa. Dal momento che non vede più bene, Arturo affida la gestione dell’associazione a Silvia ed Esteban.