Anticipazioni una Vita: cosa accadrà dal 3 all’8 giugno

L’appuntamento con la soap Una Vita cambia questo in vista dell’estate. La sopa andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì ed il sabato in prima serata.

Le vicende di Calle Acacias stanno appassionando milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana di Una Vita.

Anticipazioni lunedì 3 giugno

Il colpo di scena della scorsa puntata è stata la morte di Jamie per mano di suo figlio Samuel che ora vorrebbe costituirsi ma la madre glielo impedisce. Finalmente Diego e Blanca possono riabbracciarsi e promettono di non lasciarsi più.

Anticipazioni martedì 4 giugno

Tramite Samuel Ursula scopre dove è nascosto Diego e mette il poliziotto Mendez sulle sue tracce per evitare che Diego e Ursula fuggano insieme. Rosina viene arrestata per colpa di una scenata che ha fatto contro Flora. Casilda ancora non ricorda nulla dopo il colpo ricevuto in testa durante la protesta dei minatori.

Anticipazioni mercoledì 5 giugno

Blanca non riesce a fuggire da Samuel che la riporta al quartiere; al contrario di Diego che invece riesce a scappare. Il ragazzo però è aiutato da Felipe e Celia che mettono in atto un piano per entrare in casa di Samuel e prendere Blanca. Rosina resta in carcere.

Anticipazioni giovedì 6 giugno

Silvia si rende conto che nel quartiere la sua relazione con Arturo non viene vista di buon’occhio dal momento che vivono insieme senza essere sposati. Finalmente il detective Riera riesce a dichiarare il suo amore a Carmen che, però, lo respinge per paura di Ursula.

Anticipazioni venerdì 7 giugno

Rosina riceve in carcere la visita di Flora che le dice di voler riconquistare il cuore di Liberto cosa che fa cambiare a Rosina idea sulla prigione e cerca di uscire quanto prima. Diego riesce ad entrare in casa di Samuel che lo aspetta proprio con la polizia. Il ragazzo è costretto a fuggire e a cercare riparo nella pasticceria.

Anticipazioni sabato 8 giugno (prima serata)

In questa lunga puntata in prima serata succederanno tantissime cose in Una Vita.Silvia inizia a riflettere sul fatto che non avrà una vita normale con nessun uomo, nemmeno con Arturo e decide di Scappare. La perfida Ursula avvelena Blanca dandole una medicina a base di mandragola dicendole che servirà a velocizzare il parto. Forse in pasticceria si aggira un ladro. Improvvisamente Samuel è pentito ed aiuta Diego e Blanca a scappare. Leonor decide di partire per le Indie ed anche Iñigo è pronto per il suo viaggio. Casilda recupera improvvisamente la memoria. Diego e Blanca vengono sopresi dai briganti mentre scappano: Diego viene gettato giù da un dirupo mentre Blanca partorisce in un campo un maschietto.