Anticipazioni una Vita: cosa accadrà dal 20 al 25 maggio

L’appuntamento con la soap Una Vita è tutti i giorni su Canale 5. Le vicende di Caia Acasias stanno appassionando milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana di Una Vita.

Anticipazioni lunedì 20 maggio

Samuel è pentito di aver forzato Blanca ma Úrsula insiste che le cose dovevano andare così. Silvia convince Zavala a organizzare un rinfresco con gli amici per approfittare della confusione e cercare i documenti nascosti dal generale. Arturo si mette a disposizione, ma alla fine Zavala li sorprende nel suo studio e i due sono costretti a baciarsi per sviare i sospetti. Zavala caccia il colonnello. I rivoltosi sono sempre più aggressivi. Huertas avverte Ramón che gli operai ce l’hanno con lui e l’uomo decide di non fuggire e affrontarli. Blanca confessa a Jaime che Samuel l’ha stuprata.

Anticipazioni martedì 21 maggio

Silvia tenta di convincere Zavala del fatto che Arturo l’ha baciata di sorpresa e che lei non era consenziente. Ursula dice a Carmen di consegnare a Viñas, un agente della guardia civile, un misterioso biglietto. Tesa e impaurita, Flora si avvicina a Liberto in cerca di protezione e lo bacia. Martin comprende che Viñas è stato pagato per uccidere Diego ed corre in aiuto dell’amico, giusto in tempo per impedire che una pallottola lo colpisca. Purtroppo Martin verrà ucciso al posto di Diego.

Anticipazioni mercoledì 22 maggio

Blanca è furiosa con Samuel per non essere stato capace di difendere suo fratello. Leonor, distrutta dalla morte di Martin si lascia consolare da Iñigo e tra di loro c’è un altro bacio. Blanca ha delle perdite e la sua gravidanza sembra essere a rischio. Leonor è cosciente di essere stata scoperta da Liberto che ha assistito al bacio tra lei e Iñigo. Zavala, non ha digerito il tradimento di Silvia ed è pronto a vendicarsi: il generale somministra del veleno a Silvia, la quale chiede senza successo di vedere un medico.

Anticipazioni giovedì 23 maggio

Ramon cerca di raggiungere un vantaggioso accordo con gli operai. Jaime vorrebbe parlare con Blanca ma Ursula glielo vieta, dicendogli di voler evitare stress alla figlia già a rischio l’aborto. Arturo fa visita a Zavala per chiedergli perdono del bacio a Silvia, in realtà vuole vedere come sta la Reyes.

Anticipazioni venerdì 24 maggio

Liberto, sentendosi in colpa per il bacio con Flora, giura a Leonor che non racconterà a nessuno di lei e Iñigo. Ramon e Rosina, grazie al patto con gli operai riescono a ristabilire la pace. Diego è finito in carcere per essersi ribellato alle autorità.

Anticipazioni sabato 25 maggio

Casilda è ancora in stato di incoscienza e le domestiche si domandano cosa ne sarà di lei ora che Martin è morto. Carvajal ordina ad Arturo di farsi da parte e di abbandonare il caso Zavala. Rosina, insospettita dal comportamento di Liberto, chiede a Flora se ha notato qualcosa di strano.