Anticipazioni una Vita: cosa accadrà dal 17 al 22 giugno

L’appuntamento con la soap Una Vita cambia questo in vista dell’estate. La sopa andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì ed il sabato in prima serata.

Le vicende di Calle Acacias stanno appassionando milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana di Una Vita.

Anticipazioni lunedì 17 giugno

Blanca non riesce a darsi pace convinta del fatto di aver messo alla luce un maschietto e non la bambina che la contadina le ha consegnato morta. Diego, per cercare di darle pace, organizza il funerale della frugoletta. I Cervera fanno di tutto per evitare che il vero Iñigo venga arrestato.

Anticipazioni martedì 18 giugno

Nonostante il funerale, Blanca si scaglia contro Ursula e le chiede ripetutamente di vedere suo figlio dal momento che la ragazza è convinta che la dark lady sia coinvolta nella sua sparizione. Casilda riesce ad ottenere un impiego per Jacinto come giardiniere. Leonor ha deciso di rimandare nuovamente il suo viaggio.

Anticipazioni mercoledì 19 giugno

Blanca sembra ormai essere diventata pazza per colpa della morte della bambina e del presunto scambio di neonato di Ursula. Anche Samuel e Diego iniziano a pensare che la ragazza stia dando i primi segni di follia. Leonor organizza una colazione con gli amici per tirare su il morale di Blanca ma Ursula non è stata invitata.

Anticipazioni giovedì 20 giugno

Iñigo finalmente può raccontare la sua vera storia: ha perso la memoria dopo una aggressione ed ora non ricorda nulla del suo passato tranne il fatto che è stato trovato da alcuni contadini che lo hanno ribattezzato Peña.

Anticipazioni venerdì 21 giugno

Jamie è stato uccido da Samuel nelle puntate precedenti ed ora il ragazzo ha paura che suo fratello possa scoprire la verità. Intanto Blanca sembra aver iniziato a superare il lotto del nascituro morto ma è solo apparenza dal momento che la ragazza dice a Leonor che è una finzione e vuole scoprire a tutti i costi se dietro tutto ciò c’è la mano di Ursula.

Anticipazioni sabato 22 giugno (prima serata)

Ochoa dà ad Arturo la lista completa con i nomi dei soldati ancora non rientrati dalle Filippine. Flora assume Peña a La Deliciosa. Blanca intanto confessa a Diego di essere certa che il loro figlio è ancora vivo e che farà di tutto per indagare. Però intanto Blanca decide di lasciare Diego.