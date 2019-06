Anticipazioni una Vita: cosa accadrà dal 10 al 15 giugno

L’appuntamento con la soap Una Vita cambia questo in vista dell’estate. La sopa andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì ed il sabato in prima serata.

Le vicende di Calle Acacias stanno appassionando milioni di italiani che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie tv.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana di Una Vita.

Anticipazioni lunedì 10 giugno

Dopo essere stati attaccati dai briganti Diego viene malmenato mentre Blanca partorisce. Ad aiutarla una contadina che continua a dire che ha avuto una bambina che è morta mentre la donna è certa di aver partorito un maschio. Anche Diego viene a sapere della morte della neonata. In paese intanto Felipe viene a sapere da Arturo che vuole sposare Silvia.

Anticipazioni martedì 11 giugno

Leonor e Iñigo non partono ancor perché Leonor vuole vedere prima se i sospetti di Flora sono reali. Intanto Blanca fa ritorno al paese e, come una furia, si scaglia su Ursula dicendo che ha fatto scambiare il suo bambino con una neonata morta. La dark lady però nega. C’entra lei in questo mistero?

Anticipazioni mercoledì 12 giugno

Un ragazzo dall’aspetto misterioso, un certo Esteban, cerca di mettersi in contatto con Silvia proprio mentre Arturo la chiede in mogie. Intanto il contrabbando di Flora viene scoperto da Paquito….

Anticipazioni giovedì 13 giugno

Nella notte Blanca sente il vagito di un neonato e crede che si tratti del suo piccolo Moises. Intanto Paquito non denuncia Flora perché l’uomo cade in uno stratagemma di lei.

Anticipazioni venerdì 14 giugno

In questa puntata di Una Vita Esteban chiede l’aiuto di Silvia per salvare un soldato prigioniero nelle Filippine di nome Cheque rimasto lì a causa della guerra persa dalla Spagna.

Anticipazioni sabato 15 giugno (prima serata)

Blanca confessa a Diego il presentimento sullo scambio di neonati da parte di Ursula ma il ragazzo non le crede e pensa che la donna non voglia accettare il lutto. Silvia aiuta Arturo nella ricerca del soldato scomparso mentre Iñigo e Leonor decidono di riorganizzare la loro fuga. Felipe riesce ad ottenere l’indulto per Diego e il ragazzo torna finalmente libero.