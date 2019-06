Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 28 giugno: il furto

Eugenio inizia a riflettere se contattare la prefettura dopo aver rischiato di essere investito. Cosa accadrà oggi a Un Posto al Sole?

Venerdì 28 giugno sera in compagnia di un nuovo ed entusiasmante appuntamento con le storie dei protagonisti di Un Posto al Sole, la serie che da anni fa da compagnia agli italiani ad ora di cena su Rai Tre.

Un Posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva e racconta anche storie di cronaca nera, incentrate su problemi sociali, comiche e a sfondi surreali, permettendo, in questo modo, agli attori di cimentarsi in mille parti e situazioni diverse, pur interpretando lo stesso personaggio.

Tra le varie vicende di questa soap, infatti, ci sono anche casi tipici delle serie poliziesche, come omicidi, tentati omicidi, rapine, sequestri di persona e storie di camorra.

Vediamo il riassunto della puntata precedente e le anticipazioni della nuova per non perderci nemmeno un momento della trama.

Riassunto puntata di giovedì 27 giugno

I genitori di Nadia vanno con Michele in giro per Napoli. Raffaele intanto vuole aiutare Renato e pensa a come farlo coinvolgendo anche Otello. Eugenio inizia a riflettere se contattare la prefettura dopo aver rischiato di essere investito.

Anticipazioni puntata venerdì 28 giugno

Diego ha uno scontro con Eugenio perché è fermamente convinto che l’uomo è l’amante di Beatrice. Marina accusa la sua domestica di averle rubato la cornice ma non sa che c’è Arturo che continua a muoversi nella sua villa.