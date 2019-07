Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 17 luglio: la scoperta di Maria

A sopresa ritorna a Napoli Patrizio che afferma di aver concluso lo stage. Cosa accadrà oggi a Un Posto al Sole?

Martedì 16 luglio sera in compagnia di un nuovo ed entusiasmante appuntamento con le storie dei protagonisti di Un Posto al Sole, la serie che da anni fa da compagnia agli italiani ad ora di cena su Rai Tre.

Un Posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva e racconta anche storie di cronaca nera, incentrate su problemi sociali, comiche e a sfondi surreali, permettendo, in questo modo, agli attori di cimentarsi in mille parti e situazioni diverse, pur interpretando lo stesso personaggio.

Tra le varie vicende di questa soap, infatti, ci sono anche casi tipici delle serie poliziesche, come omicidi, tentati omicidi, rapine, sequestri di persona e storie di camorra.

Vediamo il riassunto della puntata precedente e le anticipazioni della nuova per non perderci nemmeno un momento della trama.

Riassunto puntata di martedí 16 luglio

Se da una parte Patrizio non accetta la latitanza di suo fratello, Marina cerca in tutti i modi di conoscere meglio l’uomo misterioso. Il progetto imprenditoriale che Filippo e Serena stanno mettendo a punto con Ferri sembra dover essere sottoposto ad una serie infinita di problemi.

Anticipazioni puntata di mercoledí 17 luglio

Patrizio è molto tentato dalla proposta di lavorare come chef a bordo dello yacht per la società di catering di cui si occupano Filippo e Serena. Intanto Marina fa una scoperta sconvolgente: viene a sapere che Arturo ha un tumore e non ha nessuna intenzione di curarsi.