Anticipazioni Un posto al sole di martedì 23 luglio: i problemi di salute di Arturo

Patrizio ha iniziato il suo nuovo lavoro e, allo stesso tempo, è iniziata la nuova avventura lavoratica di Roberto, Filippo e Serena. Cosa accadrà oggi a Un Posto al Sole?

Martedì 23 luglio sera in compagnia di un nuovo ed entusiasmante appuntamento con le storie dei protagonisti di Un Posto al Sole, la serie che da anni fa da compagnia agli italiani ad ora di cena su Rai Tre.

Un Posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva e racconta anche storie di cronaca nera, incentrate su problemi sociali, comiche e a sfondi surreali, permettendo, in questo modo, agli attori di cimentarsi in mille parti e situazioni diverse, pur interpretando lo stesso personaggio.

Tra le varie vicende di questa soap, infatti, ci sono anche casi tipici delle serie poliziesche, come omicidi, tentati omicidi, rapine, sequestri di persona e storie di camorra.

Vediamo il riassunto della puntata precedente e le anticipazioni della nuova per non perderci nemmeno un momento della trama.

Riassunto puntata di lunedì 22 luglio

Otello capisce che ormai la distanza ha messo fine alla storia tra lui e Teresa di cui non ha più notizie da tempo. Diego invece è molto giù di morale destando anche le preoccupazioni di Raffaele. Vittorio non sa se lasciarsi andare con Anita o farsi guidare dal cuore e dai sentimenti per Alex

Anticipazioni puntata di martedì 23 luglio

Raffaele continua ad avere grilli per la testa a causa della situazione di Diego. Giulia, prima di fare ritorno a Napoli, vuole trascorrere ancora un giorno con Denis. Marina e suo padre si dimostrano subito molto affiatati e passeranno dei bei momenti insieme nonostante i problemi di salute di Arturo.