Anticipazioni Un posto al sole: cosa accadrà dal 22 al 26 aprile

Cosa accadrà durante la prossima settimana di Un posto al sole, la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva soap italiana?

La soap racconta anche storie di cronaca nera, incentrate su problemi sociali, comiche e a sfondi surreali, permettendo, in questo modo, agli attori di cimentarsi in mille parti e situazioni diverse, pur interpretando lo stesso personaggio.

Tra le varie vicende di questa soap, infatti, ci sono anche casi tipici delle serie poliziesche, come omicidi, tentati omicidi, rapine, sequestri di persona e storie di camorra. Vediamo tutte le anticipazioni di questa settimana.

Anticipazioni lunedì 22 aprile

Mentre è in casa di Raffaele e Ornella, Giulia si rende conto che quando ci sono di mezzo dei sentimenti è difficile tenere fede ai propri propositi. Filippo e Roberto devono decidere come comportarsi di fronte alla richiesta ricevuta.

Anticipazioni martedì 23 aprile

Guido e Mariella cercano di far capire a Cerruti che hanno agito in buona fede e gli ricordano che la realtà virtuale può anche portare a piacevoli sorprese. La decisione di Arianna di tenere un’arma in casa non trova d’accordo Angela e porta le due donne allo scontro.

Anticipazioni mercoledì 24 aprile

Cerruti è interessato al sito internet al quale lo avevano iscritto Guido e Mariella; questi ultimi ne sono contenti e sperano che Cerry possa trovare l’anima gemella. Mentre le tensioni per la scelta di Arianna rimangono forti, Rossella scopre qualcosa che la lascia sconvolta.

Anticipazioni giovedì 25 aprile

Pronto ad aiutare Diego con il suo lavoro, Raffaele si troverà a dover assecondare Renato. Filippo intanto si accorge di non avere molte possibilità nello scontro con suo padre e cerca il compromesso. Michele invece scopre che Mimmo ha avvicinato Rossella: il giovane si allontana da Maurizio, sempre più fuori controllo.

Anticipazione venerdì 26 aprile

Marina costringe Alberto Palladini ad una riunione fuori programma; l’uomo punta intanto l’attenzione sull’affascinate cameriera di Valerio. Vicky intanto prova a rinnovarsi. Andrea tenta di trovare un compromesso con Arianna, mentre Mimmo si presenta a Palazzo Palladini per parlare con Rossella. Franco, si dedica con impegno alla riabilitazione. Vittorio e Alex si affrontano inviandosi diversi videomessaggi.