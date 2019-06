Anticipazioni Il Segreto di sabato 15 giugno: Isaac contro Elsa

Puntata in prima serata oggi per la soap Il Segreto. Durante la puntata di ieri Maria decide di andare a liberare i suoi genitori senza l’approvazione di Fernando, preoccupato per lei.

Cosa succederà oggi 15 giugno in prima serata su Canale 5? Per scoprirlo basta vedere una nuova puntata de Il Segreto, la soap spagnola che ha catturato tantissimi spettatori anche in Italia.

Le vicissitudini di Puente Viejo e dei suoi protagonisti appassionano milioni di telespettatori che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata.

A che punto siamo rimasti con la trama? Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di quella di oggi per non perdere nemmeno un dettaglio della intricatissima trama della soap spagnola.

Riassunto Il Segreto venerdì 14 giugno

Maria decide di andare a liberare i suoi genitori senza l’approvazione di Fernando, preoccupato per lei. In paese arriva un uomo dall’aspetto bizzarro che fa domande sul Natale. In tutto ciò Raimundo e Mauricio non riescono a fermare Francisca nascosta nelle segrete della villa. Francisca si paleserà nuovamente o continuerà a restare nell’ombra dopo la sua finta morte?

Anticipazioni Il Segreto sabato 15 giugno

Il dottor Fernandez non riesce a salvare il bambino di Antolina che, furiosa, dà la colpa ad Elsa di quanto accaduto. Elsa dal canto suo confessa a Consuelo che è convinta che Antolina sia buttata apposta dal dirupo per abortire. Con l’aiuto di Fernando Maria riesce a liberare i suoi genitori e, mentre stanno scappando, Francisca minaccia Fernando con una pistola. L’uomo capisce di essere stato ingannato da tutti quanti. Maria e Alfonso devono tornare a Parigi mentre intanto Isaac si infuria con Elsa.