Anticipazioni Il Segreto di oggi venerdì 8 marzo

Torna anche questo pomeriggio l’appuntamento con Il Segreto e le avventure dei protagonisti della serie tv amatissima in Italia e non solo.

Le vicissitudini di Puente Viejo e dei suoi protagonisti appassionano milioni di telespettatori che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata.

Riassunto Il Segreto giovedì 7 marzo

Isaac ha riflettuto attentamente sul suo rapporto con Antolina. Il Guerrero ha compreso che non potrà mai provare per la ragazza gli stessi sentimenti che nutre per Elsa e decide così di lasciare la bionda. Il carpentiere le spiegherà però che nonostante abbia deciso di annullare le nozze, è più che convinto a prendersi le sue responsabilità con il bambino che porta in grembo.

Anticipazione Il Segreto venerdì 8 marzo

Fernando è ormai uscito allo scoperto, rivelando di essere coinvolto del rapimento di Donna Francisca. Ora però che anche Raimundo è finito nelle mani dell’alleato del Mesia, Fulgencio, Julieta e gli altri hanno deciso di affrontare il nuovo padrone della Casona faccia a faccia. Fernando rivela di aver salvato Francisca e il marito e di essere disposto a collaborare a fermare lo psichiatra, solo in cambio della fiducia di tutti. Salverà la matrona e la riporterà a casa ma ha bisogno di tempo.