Anticipazioni Il Segreto di lunedí 20 maggio: le banconote false

Durante la puntata di ieri de Il Segreto la Laguna viene trattata come una schiava, costretta a fare dei lavori pesantissimi dalla sua “padrona di casa”. Antolina inoltre finge di essere cortese e gentile con lei davanti a Isaac, che così non sospetta nulla. Dolores è però molto preoccupata per la ragazza, che deperisce ogni giorno di più.

Cosa succederà oggi 19 maggio? Per scoprirlo basta vedere una nuova puntata de Il Segreto, la soap spagnola che ha catturato tantissimi spettatori anche in Italia.

Le vicissitudini di Puente Viejo e dei suoi protagonisti appassionano milioni di telespettatori che si ritrovano quotidianamente per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata. Elsa è sopravvissuta all’attentato al fiume e ora piange la morte di suo padre Amancio ucciso da Antolina.

A che punto siamo rimasti con la trama? Vediamo il riassunto della puntata di ieri e le anticipazioni di quella di oggi per non perdere nemmeno un dettaglio della intricatissima trama della soap spagnola.

Riassunto Il Segreto domenica 19 maggio

Un falsario si aggira per le strade del paese e smercia banconote false mentre alla locanda Marcela è convinta che il marito le stia nascondendo qualcosa. Matias capisce che la moglie sta per scoprire il piano organizzato con Elsa. I due hanno organizzato un finto furto, per permettere alla Laguna di andare a casa di Isaac e scoprire le losche trame di Antolina. Antolina tormenta Elsa fino a farla ammalare e a ucciderla.

Anticipazioni Il Segreto lunedì 20 maggio

Meliton rintraccia banconote false nell’emporio di Dolores. Nonostante le raccomandazioni del dottor Zabaleta, Antolina insiste affinché Elsa l’accompagni a fare una passeggiata. Fernando nega a Maria di essere arrabbiato con lei. Onesimo e Paco riflettono sulla possibilità di abbandonare l’attività di pompe funebri.