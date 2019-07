Anticipazioni Bitter Sweet: ecco cosa accadrà dall’8 al 12 luglio

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è la nuova soap che va in onda dalla scorsa settimana su Canale 5 alle 14.45.

Bitter Sweet narra le avventure di Nazli, interpretata dalla stessa attrice che nel 2016 interpretò Cherry Season.

Vediamo allora le anticipazioni di Bitter Sweet dall’8 al 12 luglio

Anticipazioni lunedì 8 luglio

Nazli è arrabbiatissima con sua sorella perché, a causa delle foto scattate a dei documenti, Ferit non potrà avere l’affidamento di Bulut. Nazli vuole dire tutto a Ferit ma passa una notte nella villa con lui e al mattino ha paura di deludere troppo il ragazzo. Intanto Blulut fugge da casa dello zio…

Anticipazioni martedì 9 luglio

Nazli e Ferit ritrovano Bulut nella casa dei suoi genitori morti. Mentre i tre si rincontrano sopraggiunge anche Hakan con la polizia e il bambino è costretto ad andare via con loro. Nazli intanto decide di allontanarsi da Ferit per non complicare ulteriormente le cose.

Anticipazioni mercoledì 10 luglio

Nazli cerca in tutti i modi di stare lontano da Ferit e di non parlare di quello che è accaduto durante la notte. Hakan e Deniz parlano dei loro sentimenti dopo essersi incontrati per caso in un ristorante…

Anticipazioni giovedì 11 luglio

Ferit prova in tutti i modi a parlare con Nazli di tutto quello che è accaduto tra di loro la famosa notte nella villa ma la ragazza continua a scappare. Intanto Nazli è affascinata da un lato del carattere di Deniz che non conosceva. Mentre si trova al loca Alya vuole rivelare tutti i segreti dei suoi amici ma è fermata da Fatos.

Anticipazioni venerdì 12 luglio

Puntatissima ricca di colpi di scena quella di oggi: Demet infatti scopre di essere incinta ma vuole abortire senza dirlo ad Hakan mentre Ferit scopre che Deniz è innamorato di Nazli. Durante una cena a casa di Ferit Alya confida a Deniz che Ferit conserva gelosamente un foulard di Nazli…