Anticipazioni Bitter Sweet: ecco cosa accadrà dall’1 al 5 luglio

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è la nuova soap che va in onda dalla scorsa settimana su Canale 5 alle 14.45.

Bitter Sweet narra le avventure di Nazli, interpretata dalla stessa attrice che nel 2016 interpretò Cherry Season.

Vediamo allora le anticipazioni di Bitter Sweet dall’1 al 5 luglio

Anticipazioni lunedì 1 luglio

Hakan ha fatto manomettere l’auto che ha ucciso Demir e Zeynep e che ha reso orfano il piccolo Bulut. L’uomo comanda a Resul di far sparire qualsiasi prova che dimostri che dietro l’incidente ci sia il suo zampino. Ferit prende l’influenza e non riuscirà ad andare al concerto di Alya e Nazli si offre di restare a casa con lui per curarlo. Fatos resta invece bloccato in ascensore con Engin.

Anticipazioni martedì 2 luglio

Ferit riceve una lettera in cui c’è scritto che le foto che gli hanno fatto perdere la custodia del piccolo Bulut sono state scattate dalla sorella di Nazli, Asuman. La lettera è stata spedita da Demet che è gelosa proprio di Nazli. Asuman a questo punto vuole chiudere i ponti proprio con Demet e Hakan. Ad Hakan è vietato entrare nell’azienda di Ferit a caysa di un’ordinanza restrittiva.

Anticipazioni mercoledì 3 luglio

Nazli desidera a tutti i costi di partecipare ad una lazione di uno chef iraniano molto conosciuto ed apprezzato. Deniz fa di tutto per conquistare Alya, anche comprare il locale dove canta, ma la ragazza proprio non ricambia i suoi sentimenti. Anche Engin e Fatos hanno dei problemi mentre Nazli e Ferit fanno finta di non capire che si stanno innamorando.

Anticipazioni giovedì 4 luglio

In questo episodio assisteremo alla “battaglia” legale per l’affidamento di Bulut dal momento che il giudice ha preso una decisione. Intanto Fatos ha perso il lavoro e Deniz la assume al suo locale. Hakan ingaggia una donna affinché vada a letto con Ferit e lo incastri ma la donna svela all’uomo di piani di Hakan.

Anticipazioni venerdì 5 luglio

Durante l’udienza per l’affidamento di Bulut il bambino dice al giudice di voler vivere con lo zio Ferit e Nazli. Demet però ha messo su un bel piano per avere l’affidamento del bambino dal momento che ha scattato delle foto a Ferit con la donna che aveva fatto ingaggiare da Hakan. In questo modo l’avvocato di Demet dimostra che Ferit porta avanti due relazioni, cosa non molto leale per assicurare al bambino una vita stabile.