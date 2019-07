Anticipazioni Bitter Sweet: ecco cosa accadrà dal 15 al 19 luglio

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è la nuova soap che va in onda dalla scorsa settimana su Canale 5 alle 14.45.

Bitter Sweet narra le avventure di Nazli, interpretata dalla stessa attrice che nel 2016 interpretò Cherry Season.

Vediamo allora le anticipazioni di Bitter Sweet dall’15 al 19 luglio

Anticipazioni lunedì 15 luglio

Demet, dopo aver scoperto di essere incinta, si reca in una clinica per abortire. Asuman la minaccia dicendole che se racconterà delle foto allora racconterà ad ad Hakan dell’interruzione di gravidanza. Intanto Nazli non sa se accettare o no il lavoro che le ha proposto Deniz.

Anticipazioni martedì 16 luglio

Sorprendendo un po’ tutti Nazli decide di lasciare il lavoro a casa di Ferit, sorprendendo sia lui che Demet. La ragazza si è licenziata perché non vuole più lavorare con Ferit dopo quello che è successo con Asuman. A Ferit però la storia delle dimisisoni proprio non va giù.

Anticipazioni mercoledì 17 luglio

Demet ed Asuman litigano e si minacciano sul lavoro mentre Hakan decide di presentarsi ad una riunione di lavoro in cui la sua presenza non è affatto gradita a Ferit. Deniz, Nazli e Bulut vanno a pranzo fuori e li raggiunge anche Ferit. Ferit ed Engin indagano sul passato di Asuman…

Anticipazioni giovedì 18 luglio

Un’amica di Nazli di nome Manami fa alla ragazza la proposta di aprire un ristorante insieme ma Nazli è costretta a rinunciare per il lavoro con Ferit e la mancanza di soldi. Nazli ormai sembra non sopportare più Ferit ma non può licenziarsi fino a fine contratto.

Anticipazioni venerdì 19 luglio

Nazli, riuscita a sciogliere il contratto con Ferit ed ora può aprire un ristorante a Istanbul insieme a Manami. Fatos ed Engin si fidanzano ufficialmente, mentre Deniz da il suo voto e il suo appoggio a Demet in occasione di una riunione aziendale. Ferit scopre del progetto grazie e Tahir e si stupisce che Nazli non ne abbia parlato con lui.