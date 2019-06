Anticipazioni Bitter Sweet di oggi mercoledì 12 giugno: la festa giapponese

Asuman si intrufola a casa di Ferit e trafuga qualcosa dalla sua camera. Cosa accadrà oggi a Bitter Sweet?

La nuova soap la nuova soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore andrà per ora in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30 su Canale 5 e narra le avventure di Nazli, interpretata dalla stessa attrice che nel 2016 interpretò Cherry Season.

Vediamo allora di cosa parla la soap e le anticipazioni puntata in onda oggi su Canale 5 alle 14.45

Riassunto Bitter Sweet martedì 11 giugno

La serata tra Nazli, Ferit e il piccolo Bulut sembra procedere per il meglio. C’è grande armonia e Nazli pensa che in fin dei conti, questo lavoretto per guadagnare qualche soldo – in vista del suo sogno dell’apertura del suo ristorante giapponese – si sta rivelando inaspettatamente piacevole, tanto che sua sorella e la sua amica insinuano storie d’amore tra lei e Ferit. Purtroppo però qualcosa non va! Asuman, sua sorella nonché coinquilina, si intrufola a casa di Ferit e trafuga qualcosa dalla sua camera.

Anticipazione Bitter Sweet mercoledì 12 giugno

In città ad Istanbul si celebrerà una festa per gli accordi tra Turchia e Giappone. Sarà un evento molto importante e Nazli vi deve partecipare (così afferma la sua insegnante) per fare pratica con il giapponese dal momento che il suo sogno è proprio quello di aprire un ristorante giapponese. La ragazza però non sa che alla festa ci sarà anche Ferit che è uno dei soci d’affari del signor Nakatami.