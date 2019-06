Anticipazioni Bitter Sweet di oggi martedì 25 giugno: Nazli si sente male

Nazli scopre che è stata proprio sua sorella Asuman a scattare le foto dei documenti per l’affidamento di Bulut. Cosa accadrà oggi a Bitter Sweet?

La nuova soap la nuova soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore andrà per ora in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30 su Canale 5 e narra le avventure di Nazli, interpretata dalla stessa attrice che nel 2016 interpretò Cherry Season.

Vediamo allora di cosa parla la soap e le anticipazioni puntata in onda oggi su Canale 5 alle 14.45

Riassunto Bitter Sweet lunedì 24 giugno

Ferit crede fermamente che Hakan e Demet vogliono la custodia di Bulut solo per avere delle facilitazioni ed agevolazioni per quanto riguarda la holding di famiglia. Intanto Nazli scopre che è stata proprio sua sorella Asuman a scattare le foto dei documenti per l’affidamento di Bulut. Per evitare di perdere la fiducia di Ferit però la ragazza non gli svela che è stata proprio sua sorella.

Anticipazione Bitter Sweet martedì 25 giugno

Mentre Ferit sta ancora cercando di capire chi ha fotografato i documenti dell’affidamento di Bulut, il bambino finisce di nuovo in ospedale perché si è fatto male giocando. Intanto Nazli ha uno svenimento per la questione dei documenti e, quando si riprende si viene a scoprire che dalle foto è possibile risalire al cellulare che le ha scattate.