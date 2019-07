Anticipazioni Bitter Sweet di oggi lunedí 15 luglio: la minaccia

Demet infatti scopre di essere incinta ma vuole abortire senza dirlo ad Hakan mentre Ferit scopre che Deniz è innamorato di Nazli. Cosa accadrà oggi a Bitter Sweet?

La nuova soap la nuova soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore andrà per ora in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30 su Canale 5 e narra le avventure di Nazli, interpretata dalla stessa attrice che nel 2016 interpretò Cherry Season.

Vediamo allora di cosa parla la soap e le anticipazioni puntata in onda oggi su Canale 5 alle 14.45

Riassunto Bitter Sweet venerdì 12 luglio

Puntatissima ricca di colpi di scena quella di oggi: Demet infatti scopre di essere incinta ma vuole abortire senza dirlo ad Hakan mentre Ferit scopre che Deniz è innamorato di Nazli. Durante una cena a casa di Ferit Alya confida a Deniz che Ferit conserva gelosamente un foulard di Nazli…

Anticipazione Bitter Sweet lunedì 15 luglio

Demet, dopo aver scoperto di essere incinta, si reca in una clinica per abortire. Asuman la minaccia dicendole che se racconterà delle foto allora racconterà ad ad Hakan dell’interruzione di gravidanza. Intanto Nazli non sa se accettare o no il lavoro che le ha proposto Deniz.