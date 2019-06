Anticipazioni Bitter Sweet di oggi 10 giugno: il nuovo lavoro

Inizia oggi su Canale 5 alle 14.45 la nuova soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che sarà tramessa al posto di Uomini e Donne che è andato in vacanza.

La nuova soap andrà per ora in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30 e narre le avventure di Nazli, interpretata dalla stessa attrice che nel 2016 interpretò Cherry Season.

Vediamo allora di cosa parla la soap e le anticipazioni della prima puntata in onda oggi su Canale 5 alle 14.45

Anticipazioni Bitter Sweet lunedi 10 giugno

Nazli è una giovane ragazza che ha studiato per diventare chef e di aprire un ristorante giapponese. La sua condizione economica però per il momento non le permette di inseguire il suo sogno. Nazli inoltre vive con la sorella Asuman e l’amica Fatoshma non ne può più di questa convivenza. Per sua fortuna trova un lavoro dal famoso manager Ferit, famoso per far fuggire tutti i suoi cuochi. Nazli inizia proprio come cuoca personale per passare poi a collaboratrice domestica; in casa conosce il nipote del suo capo, un bambino tutto pepe che cambierà le loro vite.