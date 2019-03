Anticipazioni Beautiful: ecco cosa accadrà dall’11 al 17 marzo

Beautiful va in onda dal 23 marzo 1987 ed è trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana di Beautiful

Anticipazioni lunedì 11 marzo

Dopo che Hope ha annullato il matrimonio Steffy e Liam hanno un lungo confronto. Steffy infatti cerca in tutti i modi a riconquistare l’ex marito ma il ragazzo chiede del tempo per riflettere. Brooke e Ridge continuano a litigare per quanto accaduto al matrimonio di Hope e Liam.

Anticipazioni martedì 12 marzo

A seguito di un forte litigio Bill Spencer licenzia il figlio Wyatt. Subito dopo l’editore ha una nuova discussione con Liam che ha deciso di affrontare il padre dopo quanto accaduto. Bill non è pentito e ribadisce la sua intenzione di conquistare Steffy.

Anticipazioni mercoledì 13 marzo

Steffy e Hope finiscono per litigare dopo che si sono incontrate per discutere di quello che è successo. Ridge va a trovare Liam e lo convince a tornare con la figlia. Intanto anche Bill e Steffy discutono animatamente. Dopo aver cacciato di casa il suocero, Steffy inciampa e cade a terra.

Anticipazioni giovedì 14 marzo

Dopo la caduta Steffy viene ricoverata in ospedale. La Forrester ha un parto prematuro e adesso tutti per la salute della bambina. Liam corre in ospedale mentre Ridge e Brooke litigano di nuovo. La Logan sogna ancora un matrimonio tra Hope e Liam.

Anticipazioni venerdì 15 marzo

Ridge si reca in ospedale mentre Liam assiste al difficile parto di Steffy. La bambina rischia di morire a causa del cordone ombelicale attorno il collo ma alla fine tutto va per il meglio e dopo una spinta finale nasce la piccola Kelly, chiamata così in onore della defunta madre di Liam.

Anticipazioni sabato 16 marzo

Alla Forrester Creations tutti sono preoccupati per Steffy e la bambina. Hope è sicura che andrà tutto bene e chiede a Pam di organizzare qualcosa di speciale per la nuova arrivata. Nonostante i numerosi problemi Kelly è sana: Liam bacia Steffy e le promette che non la lascerà mai.

Anticipazioni domenica 17 marzo

Ridge vede il bacio tra Liam e Steffy e ne è contento. Subito dopo entra nella stanza d’ospedale per conoscere la sua nipotina.