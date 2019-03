Anticipazioni Beautiful: ecco cosa accadrà dal 25 al 30 marzo

Beautiful va in onda dal 23 marzo 1987 ed è trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Vediamo insieme le anticipazioni di questa settimana della soap Beautiful riguardo le puntate che andranno in onda da lunedì 18 a domenica 24 marzo alle 13.40 su Canale 5:

Anticipazioni lunedì 25 marzo

Liam lascia Hope perché vuole risposarsi con Steffy che è al settimo cielo pensando di rinnovare le sue promesse davanti l’altare. Emma intanto tenta di fotografare tutti i bozzetti per la linea Hope For The Future ma viene beccata da Maya. La moglie di Rick prima le rivolge parole di disprezzo e poi la licenzia in tronco. Viene a galla che Emma è imparentata con Justin Barber, il braccio destro di Bill.

Anticipazioni martedì 26 marzo

Tutti iniziano a guardare con diffidenza Emma per la sua parentela con Justin Barber. Ridge è felice per Steffy e Liam mentre Brooke è dispiaciuta per ciò che sta passando Hope. La giovane Logan per non pensare a nulla si butta a capofitto nel lavoro.

Anticipazioni mercoledì 27 marzo

Sally ritorna a Los Angeles ma senza Thomas che ha preferito mettersi insieme a Caroline. La giovane Spectra si rifugia in un bar e affoga i suoi problemi nell’alcool: qui incontra Wyatt, distrutto per la fine della storia con Katie. I due giovani ragazzi decidono di trascorrere la serata insieme e finiscono per baciarsi.

Anticipazioni giovedì 28 marzo

Sally per sbaglio preme il grilletto di un’arma e rischia di ferire mortalmente Wyatt. La rossa dichiara di essere pronta a vendicare Bill Spencer. IntantoHope viene a sapere da altre persone che Liam sposerà Steffy.

Anticipazioni venerdì 29 marzo

Hope, entusiasta del lavoro svolto da Emma, le chiede di occuparsi delle prossime sfilate. Le cose cambiano quando Hope scopre che Emma è la nipote di Justin, Maya decide di licenziare la ragazza.

Anticipazioni sabato 30 marzo

Hope decide di dare ad Emma una seconda opportunità, scatenando il disappunto di Maya. Tra Liam e Steffy è riesploso l’amore e fervono i preparativi per le nozze imminenti.