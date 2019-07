Anticipazioni Beautiful: ecco cosa accadrà dal 22 al 26 luglio

Con l’arrivo dell’estate la soap Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì ad ora di pranzo.

Beautiful va in onda dal 23 marzo 1987 ed è trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile.

Anticipazioni lunedì 22 luglio

E’ iniziato il processo per la custodia esclusiva di Will: sua madre Katie vuole infatti avere la custodia esclusiva del bambino dal momento che Bill è del tutto assente nella vita del piccolo. Il processo allontana i Forrester: Ridge infatti è favorevole che la custodia di Will sia affidata a Katie che ormai è idanzata ufficialmente con Thorne.

Anticipazioni martedì 23 luglio

Katie e Thorne hanno finalmente annunciato davanti a tutti il loro fidanzamento che ben presto li renderà una famiglia. Intanto Steffy ed Hope litigano perché Steffy ha assunto Xandre senza nemmeno prendere in causa le idee ed il parere della bionda. Tra le due donne continuano dunque gli asti.

Anticipazioni mercoledì 24 luglio

In casa Forrester continuano i dissapori legati alla custodia esclusiva di Will. Brooke infatti non è d’accordo con la battaglia legale messa in opera da Katie mentre Ridge crede invece che questa sia la soluzione giusta.

Anticipazioni giovedì 25 luglio

Anche questa puntata di Beautiful è incentrata sull’udienza di custodia del piccolo Will. Bill chiede infatti a Justin di mettersi in contatto con il giudice che è stato assegnato al suo caso.

Anticipazioni venerdì 26 luglio

Prima ancora che inizi il processo Thorne e Katie decidono di sposarsi così da facilitare le cose alla donna. Infatti da sposati Katie ha più possibilità di avere la custodia esclusiva del bambino e Bill perderebbe invece sia la causa che la possibilità di vedere il bambino ogni volta che vuole.